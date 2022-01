Partite le iscrizioni per la Timent Run

Anche se la data è relativamente lontana nel tempo - il calendario nazionale Fidal l’ha posizionata il 29 maggio - la Timent Run ha già iniziato il suo cammino verso la terza edizione. Dal 15 gennaio sono, infatti, aperte le iscrizioni alla classica gara di Latisana, allestita come di consueto sui 10 chilometri.

Fino al 28 febbraio, il costo di partecipazione sarà di appena 11 euro per i singoli, mentre per i gruppi con minimo 10 atleti ci sarà una quota fissa fino al 20 aprile di 12 euro. Una ragione per affrettarsi e fare un piccolo investimento per una gara che ha indubbi meriti.

Il primo e più grande è stato quello di essere nata nel pieno della pandemia ed essere riuscita a svilupparsi in condizioni decisamente diverse da quelle di una piena normalità. La Timent Run può essere considerata una pioniera nell’organizzazione attraverso i protocolli sanitari e questi saranno naturalmente attivati nella loro ultima versione anche in occasione dell’appuntamento del 29 maggio.

Un altro merito è quello di essere stata sempre foriera di novità e sarà così anche quest’anno, con l’istituzione del primo Memorial Enea Codotto, a ricordo del giovane carabiniere caduto in servizio il 5 febbraio 1981. Il Memorial premierà il primo atleta classificato appartenente alle Forze Armate o di Polizia.

Il percorso di gara non cambia, con partenza e arrivo in piazza Indipendenza per un tracciato tutto cittadino omologato dalla Fidal e che, nelle prime due edizioni, si è rivelato molto veloce. Insieme alla gara agonistica, al via alle 9.30, è prevista la 10 chilometri ludico-motoria, che scatterà 15 minuti dopo. Al sabato protagonisti saranno i bambini, per la prima edizione della Timent Kids Run su 1.200 metri riservata a concorrenti dai 6 ai 12 anni, con i più piccoli accompagnati dai genitori, con inizio alle 18. Sempre al sabato, alle 21, serata musicale con presentazione dei principali atleti che daranno spettacolo il giorno dopo sulle strade di Latisana. Ora non resta che iniziare gli allenamenti…

Per informazioni: www.athleticapicilia.it o apicilia@gmail.com