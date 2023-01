Partiti i Giochi Eyof Fvg

"Il Friuli Venezia Giulia è una delle poche regioni d'Europa che può ospitare una rassegna di sport invernali facendo la cerimonia inaugurale sul mare. A dimostrazione della ricchezza e dell'unicità del suo territorio". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga a margine della cerimonia di apertura della XVI edizione di Eyof -Festival olimpico invernale della gioventù europea - che si è tenuta nel suggestivo, e ventilato dalla bora, scenario di piazza Unità d'Italia. Presenti all'evento, tra gli altri, il ministro per lo Sport Andrea Abodi - che ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi -, il presidente del Coni Giovanni Malagò e gli assessori regionali Tiziana Gibelli (Sport), Sergio Emidio Bini (Turismo), Fabio Scoccimarro (Difesa dell'ambiente) e Pierpaolo Roberti (Autonomie locali).

Il governatore ha poi aggiunto che l'indotto generato da questo evento, sommato al ritorno in termini di immagine e di impiantistica rinnovata, apporta un oggettivo beneficio all'economia e all'immagine della regione.

Ad accendere il braciere Eyof il campione bujese di ciclismo Jonathan Milan, oro ai Giochi di Tokyo nell'inseguimento a squadre.

Prima della grande festa in piazza Unità, il Salone di Rappresentanza della regione, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della 16esima edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea che animerà il Fvg fino al 28 gennaio.

Il presidente del COE (Comitati Olimpici Europei), Spyros Capralos ha voluto ringraziare la regione che ha già organizzato nel 2005, a Lignano Sabbiadoro, una grande edizione estiva. Siamo pronti per i giochi giovanili europei della neve e del ghiaccio dei record. Un format itinerante e transfrontaliero, trampolino di lancio per molti atleti. Una kermesse che vedrà trasmessa in diretta streaming e che sarà un momento importante di socializzazione e crescita dei giovani partecipanti tra cui l’ottimo team azzurro. In FVG ci saranno 30 ambassadors che divulgheranno i valori olimpici attraverso una serie di iniziative durante tutta la settimana.

Il presidente del comitato organizzatore, Maurizio Dunnhofer, ha ringraziato tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione di questo sogno. Dal COE, al CONI, al presidente Fedriga, alle società sportive e sci club senza dimenticare i 1.200 volontari.

Borut Kolaric, responsabile della commissione di controllo COE per Eyof 2023 ha ricordato le varie ispezioni e visite fatte in regione dal 2020. Questo è un evento molto impegnativo che coinvolge migliaia di persone e un’intera regione con ben 11 sedi di gara. Un’esperienza che tutti i partecipanti ricorderanno e racconteranno agli amici e che li arricchirà come sportivi e come individui.

Il presidente Fedriga si è detto orgoglioso di aver portato in regione questa grande manifestazione sportiva dedicata ai giovani. Eyof 2023 ci ha permesso di ammodernare l’impiantistica e le strutture già esistenti con politiche attente alla sostenibilità e investimenti proiettati al prossimo futuro. Fedriga, rivolgendosi a Capralos, ha ricordato l’unicità dell’evento, con la cerimonia di apertura a pochi metri dal mare e le gare, a partire da domani, domenica 22 gennaio, nelle varie località montane del Friuli Venezia Giulia. Eyof 2023 sarà un perfetto lancio per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea 2023 è supportato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.