Passerella per i portacolori Fvg a Pechino 2022

Fatica, impegno e concentrazione sono capacità non comuni in questi tempi, capacità che sono il tratto distintivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia che hanno gareggiato alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Pechino 2022: sono un esempio degno di emulazione in una regione, il Friuli Venezia Giulia, che è ai vertici nel rapporto non solo tra popolazione e atleti olimpici ma anche tra popolazione e medagliati dei Cinque Cerchi.

È la riflessione portata dall'assessore regionale allo Sport nel Salone di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia dove sono stati premiati gli atleti Fvg che, come è stato ricordato, hanno tenuto alto l'onore della regione in Cina.

Nel corso della cerimonia, condotta insieme al presidente regionale del Coni Giorgio Brandolin, è intervenuto con un videomessaggio di congratulazioni anche il governatore del Friuli Venezia Giulia che ha esaltato il valore dello sport come competizione positiva capace di affermarsi anche nel tempo difficile della pandemia e lo spirito di squadra dimostrato dai nostri atleti. Atleti che, come è stato rilevato dall'assessore allo Sport, hanno saputo combinare talento e volontà per poter raggiungere il soglio olimpico.

Dall'assessore è stato indicato il percorso di prestigio mondiale che vede protagonista il Friuli Venezia Giulia nel prossimo triennio: da Eyof 2023 in programma tra dieci mesi fino a Nova Gorica-Gorizia capitale della cultura. Lo sport - è stato ricordato dall'assessore - è esso stesso cultura ed ecco perché gli atleti olimpici saranno coinvolti negli eventi del 2025.

I premi sono toccati dunque a Giada Andreutti, Raffaele Buzzi, Lara Della Mea, Davide Graz, Alessandro Pittin, Cristina Pittin, Mattia Variola e Martina Vozza, atleta paralimpica, mentre non hanno potuto essere fisicamente presenti nel Palazzo della Regione Martina Di Centa e Lisa Vittozzi. Riconoscimenti sono stati assegnati anche alle testate giornalistiche per la copertura assicurata alle competizioni olimpiche in cui si sono impegnati gli atleti del Friuli Venezia Giulia.

Alla consegna dei riconoscimenti sono intervenuti, tra le altre autorità, il prefetto di Trieste e commissario del governo Annunziato Vardè, il presidente del Consiglio regionale e il presidente del Consiglio comunale di Trieste. Tra le autorità sportive, il presidente Fisi Friuli Venezia Giulia Maurizio Dunnhofer e la vicepresidente regionale del Cip (Comitato italiano paralimpico) Maria Moratti.

Ai giochi di Pechino, disputati lo scorso febbraio, l'Italia ha firmato la seconda migliore spedizione olimpica della storia con 17 medaglie (2 ori, 7 argenti e 8 bronzi) chiudendo al 13° posto mentre nei paralimpici gli azzurri hanno conquistato 7 medaglie (2 ori, 3 argenti e 2 bronzi) piazzandosi all'11° posto finale.

"Tutti questi giovani corregionali che sono andati a Pechino, coronamento di un'intera carriera, costituiscono un esempio per il nostro intero movimento sportivo. Abbiamo premiato le eccellenze delle discipline invernali, sia olimpiche che paralimpiche, capaci di rappresentare il Friuli Venezia Giulia con spirito volontaristico e un enorme entusiasmo, attraverso un'attività che diviene anche insegnamento di vita" ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin.

"Un incontro semplice ma sincero - lo ha definito Brandolin dopo la clip introduttiva - quale omaggio a ragazzi e ragazze che hanno rappresentato a Pechino tutti noi nella maniera migliore".

"L'Assemblea legislativa del Fvg - ha aggiunto Zanin - ha sostenuto il mondo sportivo regionale anche durante questi due anni difficili di pandemia attraverso risorse finanziarie, attrezzature e supporto costante".

"Credo che abbiamo fatto il nostro dovere, offrendo un servizio - ha concluso il presidente Zanin - che la comunità regionale rivolge a favore di tanti giovani che esplicitano i rispettivi impegni sportivi non solo per la propria salute ma, anche e soprattutto, per insegnare che è lo sport a dover governare la sana competizione e non, come stiamo vedendo in questi giorni, altri generi di confronto che, purtroppo, risultano invece distruttivi per il genere umano".