Pedalata amatoriale con Fondriest e Ballan

Prenderà il via da Montereale Valcellina la pedalata amatoriale con i testimonial al Giro d’Italia edizione 103. Banca Mediolanum, sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna dal 2003, organizza in Friuli Venezia Giulia “un giro nel Giro” dedicato a clienti e appassionati ciclist i per vivere con loro l’emozione del percorso della 15esima tappa. Sul percorso della Rivolto-Piancavallo si pedalerà insieme ai fuoriclasse e storici testimonial: Maurizio Fondriest e Alessandro Ballan.

Grazie all’organizzazione di Lorena Bison, Family Banker di Banca Mediolanum, il gruppo in Maglia Azzurra partirà domenica 18 ottobre alle 11 da Montereale Valcellina per arrivare insieme ai testimonial al traguardo di Piancavallo percorrendo gli ultimi chilometri del tracciato di tappa. Anche questa edizione del Giro d’Italia sarà un’ulteriore occasione per dimostrare la vicinanza a chi è più fragile: attraverso l'iniziativa di raccolta fondi “Sogni realizzAbili”, Fondazione Mediolanum Onlus si impegna a sostenere Fondazione Laureus, Lo Spirito di Stella Onlus e Insuperabili Onlus, per consentire ai bambini e ai ragazzi con disabilità fisica o intellettiva di praticare gratuitamente sport. L'obiettivo è aiutare 250 piccoli atleti disabili a integrarsi nella società e a realizzare i propri sogni di campioni.

Il Gran Premio della Montagna, che esalta la fatica, la forza del singolo, ma anche il lavoro di squadra, la sinergia e la sapiente distribuzione delle forze, rappresenta da sempre valori in fortissima sintonia con Banca Mediolanum. Grazie all’impegno dei Family Banker sul territorio, numerose le attività di relazione con la clientela e con gli appassionati nelle località di partenza e di arrivo di ogni tappa. Un “giro nel Giro” che dal 2003 ha visto la partecipazione di quasi 700.000 persone.

Le attività sul territorio: 30 “pedalate” con i testimonial organizzate sui percorsi di tappa; 13 Mediolanum Party, cene dedicate ai clienti in location esclusive con i cinque testimonial e

Barbara Pedrotti quale ospite d’eccezione; la possibilità di entrare in zone esclusive come le aree hospitality di partenza e di arrivo che nel 2019 ha visto la partecipazione di oltre 1600 persone.