Per Friulmotor il 2021 è da incorniciare

E’ stato un 2021 da ricordare per Friulmotor. Il team di Manzano, infatti, portando in gara la Hyundai i20 R5, è stata capace di conquistare il titolo nazionale assoluto sloveno per la terza volta di fila (con Rok Turk), la finale nazionale di Coppa Rally Zona nella classifica over 55 (con Claudio De Cecco), la Coppa Rally Quarta Zona assoluta (con Filippo Bravi) nonché dieci successi assoluti: tra questi spicca il primo posto al Rally del Ciocco con la i20 R5 affidata a Thierry Neuville, portacolori ufficiale di Hyundai nel Campionato mondiale. La gara faceva parte del Campionato italiano assoluto, in cui il team, come rappresentante dello Hyundai Rally Team Italia, ha chiuso al secondo posto con la i20 R5 affidata ad Andrea Crugnola.

“Si chiuso un anno positivo per noi – ha commentato la famiglia De Cecco -. Ci siamo confermati campioni in Slovenia e anche in Italia abbiamo ottenuto risultati importanti. Rimanere ai vertici non è scontato e l’abbiamo fatto grazie all’ottimo lavoro che abbiamo svolto assieme a Hyundai. Con il reparto corse della casa coreana lavoriamo assieme dal 2017 e la collaborazione va avanti in maniera proficua”.

Nel corso del 2021 Friulmotor ha anche portato al debutto in Italia la nuova vettura di casa Hyundai, la i20 N Rally2 (gommata Pirelli). La macchina, con Andrea Crugnola, si è imposta proprio all’esordio, coinciso con il Rally del Friuli Venezia Giulia. Tra le altre affermazioni vanno ricordate le cinque ottenute da Turk (al Rally Idrija, al Rally Porec, al Rally Zelezniki, al Rally Vipavska e all’Ina Delta Rally), le due conquistate da Filippo Bravi (al Rally Valli della Carnia e al Rally Dolomiti) e quella portata a casa da Craig Breen (al Rally Sanremo).

Friulmotor si gode il meritato periodo di riposo e dopo le feste si concentrerà sul nuovo anno agonistico.