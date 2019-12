Per Natale, il Tavagnacco si regala la prima vittoria

L’ultima partita del 2019 del Tavagnacco regala, finalmente, la prima vittoria in campionato per le gialloblu. Le ragazze di mister Luca Lugnan, al termine di una partita nella quale mettono in campo grinta e carattere, sbancano il campo di San Gimignano, battendo per 1-2 la Florentia grazie alle reti di Polli e Benedetti. Le friulane muovono la classifica e raggiungono quota 5 punti, a 3 lunghezze dalla quota salvezza.

Il Tavagnacco scende in campo con convinzione e mette subito alle corde la squadra avversaria. Al 3’ la prima conclusione porta la firma di Ferin. Pochi minuti dopo, all’8’, è Polli a provarci, ma il pallone termina fuori. Al 22’ sono ancora le friulane a cercare la via del gol, questa volta con Puglisi. Al 37’ Ferin impegna Tampieri. Al 39’ si vede in avanti la Florentia, con Nocchi che tira ma Capelletti è attenta. Al 41’ conclusione di Roche, con l’estremo difensore del Tavagnacco che para. L’ultimo tiro della prima frazione di gioco è di Ferin.

Il Tavagnacco riparte con lo stesso spirito del primo tempo, e dopo un tentativo di Chandarana, al 3’si porta in vantaggio: il gol è di Elisa Polli. Le gialloblu non si accontentano e continuano a creare gioco. Al 10’ conclusione di Polli parata da Tampieri, al 17’ tentativo di Ferin. Al 27’ la neo entrata Kelly si ritrova a tu per tu con Capelletti, che nel tentativo di bloccarla finisce per travolgerla. Per l’arbitro è rigore. Della battuta si incarica la stessa americana che pareggia. Siamo al 28’. Il Tavagnacco però non si arrende e continua a cercare la via della rete. Lugnan toglie dal campo una stravolta Polli (generosissima la sua partita) gettando nella mischia Benedetti. Le due squadre si allungano e si creano spazi enormi a centrocampo. Prima Ferin, poi Dupuy provano a cercare il gol vittoria, ma senza riuscirci. Inizia il recupero, e tocca a Re e a Ivanusa tentare la conclusione. Ma il colpo che decide il match regalando la meritata vittoria al Tavagnacco arriva alla fine dei cinque minuti di recupero, al 50’, con Benedetti che è brava a spingere in rete da distanza ravvicinata una palla che pareva persa, battendo Tampieri. E’ la rete che fa esplodere di gioia la panchina gialloblu e regala un Natale più sereno alle ragazze del presidente Moroso.

La serie A ora si ferma per il periodo natalizio. Si riprenderà l’11 gennaio quando il Tavagnacco ospiterà la capolista Juventus.

FLORENTIA SAN GIMIGNANO - UPC TAVAGNACCO 1-2

FLORENTIA SAN GIMIGNANO: Tampieri, Dongus, Lipman, Bursi, Toomey, Imprezzabile, Re, S. Roche (Dupuy), Nocchi, L. Roche (Kelly), Martinovic. All.Ardito

UPC TAVAGNACCO: Capelletti, Chandarana, Veritti, Cecotti, Kunisawa, Puglisi, Brignoli (Blasoni), Kato, Polli (Benedetti), Ferin (Ivanusa), Babnik. All. Lugnan

ARBITRO: Mori di La Spezia

MARCATORI: 3’ st Polli, 28’ st (rig.) Kelly, 50’ st Benedetti

NOTE: ammonite Re, Capelletti, Puglisi, Babnik