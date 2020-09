Periodo di gran forma per Michele Pittacolo

Michele Pittacolo sta vivendo un periodo di forma straordinaria: sotto l'aspetto atletico e per quanto riguarda la fiducia e la convinzione nei propri mezzi, il portacolori dell'Asd Pitta Bike è al top, dopo il periodo di quarantena forzata, a causa del Coronavirus. Nelle ultime settimane, il campione friulano ha partecipato alle gare Uisp in diverse zone del Nord Italia, soprattutto tra Veneto, Polesine e Romagna, dove ha potuto misurare le proprie ambizioni e verificare i frutti del lavoro di allenamento svolto durante e subito dopo il lock-down.

Le principali soddisfazioni sono arrivate dalle gare del circuito "Cronoman d'oro", che comprende cinque prove contro il tempo, all'interno della Consulta Nazionale Uisp. Anche nell'ultima gara, disputata a Occhiobello, in provincia di Rovigo, Michele ha vinto, sfoggiando una consistenza atletica importante e sfruttando le eccezionali potenzialità della sua bicicletta Pinarello, un autentico bolide. Michele è ora in testa alla classifica del "Cronoman d'oro" e punta alla vittoria conclusiva, provando a fare bene anche nelle prossime manifestazione.

Nelle gare in linea, tra agosto e i primi di settembre, il campione del mondo paralimpico del 2018 a Maniago ha vinto a Vecchiazzano, nei pressi di Forlì, e ha preso il secondo posto al Gp di San Carlo, nei pressi di Ferrara. Anche in questo tipo di gare su strada, Pittacolo è ora primo nella classifica generale, che assegna il "Palio ciclistico Romagnolo".

Non solo, nell'ottica della multidisciplinarierà, che ha permesso a Michele di centrare grandi risultati in passato, anche nel 2020 Pittacolo si sta facendo valere in Moutain Bike, specialità nella quale sta occupando il primo posto nella classifica del circuito "Poker Oasi Bianca", che si disputa in terra estense.

"Sia mentalmente, sia fisicamente - osserva Michele -, il periodo di lock-down a causa del Covid-19 mi ha permesso di crescere sotto l'aspetto della maturità e della convinizone che il lavoro svolto sia efficace. Questo mi dà la forza di continuare anche nel 2021 andando a caccia di nuovi obiettivi".

Nelle prossime settimane, oltre a proseguire nei vari circuiti intrapresi in estate per consolidare la leadership nelle classifiche generali, Pittacolo punta soprattutto sul Giro del Friuli Venezia Giulia del patron Cipriani il 19 e 20 settembre, poi il Giro delle Miniere, in Sardegna, dal 26 al 29 settembre, poi sarà ai primi di ottobre all'European Paracycling Circuit in Austria, con quattro tappe da correre a tutta.