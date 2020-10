Pers e Venturini sbancano ad Alba

ALBA. Lo scorso weekend nella competizione internazionale al femminile, giunta alla terza edizione, ha trionfato il Buttrio con Caterina Venturini e Alessandra Pers. Il tandem friulano si è imposto nel match conclusivo alla Borgonese di Leyla Ziliotto e Serena Traversa, con il punteggio di 9-4. In semifinale ha superato per 10-9 un’altra coppia della Borgonese, con Valentina Basei e Francesca Carlini. Per l’accoppiata friulana è stata una due giorni intensa, caratterizzata da diversi colpi di scena nella quale Alessandra e Caterina, intraprendenti fino all’ultimo, sono state capaci di sbaragliare la concorrenza delle 27 coppie partecipanti.

La manifestazione, giunta alla sua 34esima edizione, in onore del tartufo bianco d’Alba e intitolata al campionissimo Umberto Granaglia, ha registrato la presenza di circa seicento atleti tra maschile, femminile e juniores.

PROMOZIONE. Si è concluso anche il campionato di promozione con la promozione in serie A2 delle società Florida (per 13-9 contro il Cavarzano) e Pedavena che si è imposto per 14 a 8 contro i triestini del Muggia Bocce. Al vaglio degli organi federali c’è la messa in opera di una possibile ristrutturazione dei campionati per quanto riguarda la nomenclatura, la composizione dei gironi e alcuni aspetti della formula di gioco.

ELEZIONI. La federazione è in fermento per le prossime elezioni nazionali previste per l’ultimo fine settimana di ottobre; in corsa alla presidenza della Fib ci sono due candidati: il presidente uscente Marco Giunio De Sanctis e la contendente Laura Trova (già consigliere nazionale in passato).