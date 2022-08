Pesistica, storico argento di Sara Dal Bò

Due atlete della Pesistica Pordenone si sono distinte ai recenti campionati europei Under 15 e 17, da poco conclusi a Varsavia.

Per il team naoniano erano presenti con la squadra azzurra Alessandra Pacetta e Sara Dal Bò. La prima, classe 2007, proveniente dalla scuola media “Pasolini” di Rorai Grande, ha ottenuto un lusinghiero settimo posto nella selettiva categoria dei -45 kg, sollevando 52 kg di strappo e 64 di slancio. Il suo obbiettivo per il 2022 era proprio partecipare a questi Europei, obbiettivo raggiungo con merito, sacrificio e duro lavoro improntato su 5 allenamenti settimanali. Per la prossima stagione punterà a qualificarsi nella finale per gli Under 17.

Grandissima, anzi storica, l'impresa di Sara Dal Bò, che ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria -76 chili, sollevando 70 di strappo e 90 di slancio. La sua è stata la più giovane medaglia internazionale di sempre per pesista italiano sia tra i maschi che tra le femmine. Dal Bo' è del 2009 e aveva quindi 13 anni, due anni in meno di tutte le sue avversarie.

Viene da Cordenons, come il bronzo olimpico Mirko Zanni, e si è avvicinata ai pesi seguendo il fratello, Marco Borgobello, a sua volta valido atleta con diversi piazzamenti ai campionati italiani. Sulla pedana continentale Sara, che si è fermata a pochi chili dalla vincitrice, un'atleta ucraina, ha ritoccato anche tre record italiani di categoria: strappo, slancio e totale. Già da tempo è osservata dai tecnici della Federazione e considerata una pesista dall'altissimo potenziale.

Ora la Pesistica Pordenone sarà dal 29 settembre al 2 ottobre a Siena per le finali nazionali del Trofeo Coni. Guidati dai tecnici, Elisa Crovato e Lisa Lotti, ci saranno 4 ragazzi Under 13: Daniele Coral, Marco Menegon, Vittoria Turchet e Matilde Tomé. Nella circostanza il team naoniano parteciperà come rappresentativa regionale Fvg.

Nella foto Pesistica Pordenone, Alessandra Pacetta e Sara Dal Bò sono seconda e ultima da sinistra della seconda fila, con il resto della nazionale italiana Under 15 e 17