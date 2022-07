Piancavallo, attesa per la Panoramica delle Malghe

Inizia il conto alla rovescia per la seconda edizione della Panoramica delle Malghe, manifestazione di trail running, in programma domenica 17 luglio su sentieri e strade bianche di Piancavallo.

L’evento, organizzato dall’Atletica Aviano, si svilupperà su cinque percorsi della lunghezza di 42, 30, 21, 10 e 5 chilometri. Il tracciato da 42 chilometri, una sorta di maratona del cielo, assegnerà anche i titoli regionali Fidal assoluti e master del Friuli Venezia Giulia di trail lungo. Sulle due distanze più corte, oltre che sui 5 chilometri, sono inoltre previste delle prove a carattere ludico-motorio, aperte a tutti e a passo libero (nordic walking compreso).

I percorsi, con partenza e arrivo nell’area sportiva Roncjade, nel cuore del Piancavallo, hanno un dislivello contenuto: si correrà tra strade sterrate e sentieri battuti. Nulla, insomma, di particolarmente tecnico. Tanto che, considerato il periodo, la Panoramica delle malghe per molti potrà diventare l’occasione per un allenamento in vista di una maratona autunnale.

Di certo, rispetto alla vecchia Piancavallo-Cansiglio di cui la Panoramica delle Malghe ha raccolto l’eredità nel 2021, non cambieranno gli splendidi panorami sulla pianura che si apriranno davanti agli occhi dei tanti runners e camminatori che hanno scelto il fresco dell’altopiano per una domenica di impegno “fuoristrada”. Particolarmente suggestivo, poi, l’attraversamento (per i tre percorsi più lunghi) della caratteristica piantagione di Arnica Montana.

Le partenze avverranno alle 8 (42 chilometri), alle 8.45 (30 chilometri), alle 9.15 (21 chilometri) e alle 9.30 (10 e 5 chilometri). Gli iscritti sono più di 300, ma il numero non è definitivo: le adesioni saranno possibili, presso l’area sportiva Roncjade, anche sabato pomeriggio (dalle 15 alle 18) e domenica mattina, dalle 7.15 sino a poco prima del via.

Per l’Atletica Aviano è il secondo dei due appuntamenti di corsa legati all’altopiano: tra settimane fa la società pordenonese ha organizzato con successo la classica 10 miglia internazionale Aviano-Piancavallo. Ora questo nuovo impegno organizzativo che promette emozioni in un contesto naturale particolarmente suggestivo.