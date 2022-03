Piancavallo, ecco la Coppa del Mondo di snowboard

E' tutto pronto a Piancavallo per la Coppa del Mondo di snowboard che prevede una due giorni di gare (12-13 marzo) con lo slalom parallelo e il team event. Il comitato oganizzatore non ha voluto dimenticare la solidarietà e il momento difficile che l'Europa e il mondo stanno vivendo. Tutto il ricavato della vendita del merchandising sarà consegnato al Comune di Pordenone che lo destinerà all'accoglienza dei profughi ucraini sul territorio del capoluogo della destra tagliamento.

Parlando dell'aspetto sportivo, si inizia domani, sabato 12 marzo con la prima delle due gare previste, ovvero lo slalom parallelo con i migliori atleti/e mondiali in gara. Alle ore 10, sulla difficile e tecnica pista SAUC, prenderanno il via le qualificazioni mentre le finali inizieranno alle 14. Sono attesi il campione olimpico di Pechino 2022, l'austriaco Benjamin Karl e gli altri riders del wunder team, il tedesco Stefan Baumeister, il coreano Sangho Lee e lo sloveno, vicecampione olimpico Tim Mastnak. In campo femminile presente la fuoriclasse austriaca nonché vicecampionessa olimpica Daniela Ulbing e poi la vincitrice dell'edizione 2020 della tappa di coppa del mondo di Piancavallo, l'elvetica Julie Zogg e la forte tedesca Ramona Hofmeister.

Tredici gli azzurri in gara, capitanati dal campione altoatesino Roland Fischnaller. Con Capitan Fisch ci saranno Aaron March, Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Gabriel Messner, Marc Hofer, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner ed Edwin Coratti nel maschile, mentre tra le donne saranno presenti al via Elisa Caffont, Lucia Dalmasso, Nadya Ochner e Jasmin Coratti.

Un weekend che sarà anche una cartolina mediatica per Piancavallo e la regione Friuli Venezia Giulia. Confermate le dirette televisive, dalle 14 alle 15.30, con RAI Sport HD (in streaming sul sito web raisport.rai.it ), EUROSPORT Player (Asia e Europa), ORF Sport (Austria), RTV SLO2 (Slovenia) BNT (Bulgaria), CCTV (Cina), TV3 Sport2 (Estonia, Lettonia e Lituania) e altri broadcaster esteri.

La macchina organizzativa dello Sci club Panorama di Pordenone ha coinvolto oltre 120 volontari che assisteranno i 98 atleti, i vari team provenienti da 17 nazioni, gli ospiti e il pubblico.

Per garantire un corretto svolgimento in sicurezza dell'evento, la Questura di Pordenone ha predisposto un piano di prevenzione e di tutela per gli atleti, staff, ospiti e pubblico con l'ausilio di personale specializzato della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri.

Il comitato organizzatore Piancavallo 2022 si avvale dell'importante supporto da parte della regione Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG e di Eyof 2023 nonché della collaborazione della Federazione italiana sport invernali e del patrocinio del Comune di Aviano e del Comune di Pordenone e del sostegno di prestigiosi Partner.

Programma e informazioni sono disponibili online

Nelle foto di Sergio Vaccher, atleti in allenamento e ultimi preparativi della pista