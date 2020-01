Piancavallo, la Coppa del Mondo di snowboard si presenta

Sarà la magnifica cornice del Palazzo Comunale di Pordenone, giovedì 16 gennaio, la sede designata per la presentazione della tappa di Piancavallo della Coppa del Mondo di snowboard. La conferenza stampa dell’evento sportivo invernale più importante del Friuli Venezia Giulia, avrà inizio alle 11 alla presenza di numerose autorità, ospiti speciali e sponsor.

Nell’occasione sarà svelato il ricco programma di gare e di eventi collaterali che animeranno la località del pordenonese sabato 25 e domenica 26 gennaio. A Piancavallo sono attese oltre 250 persone accreditate tra atleti, tecnici e allenatori in rappresentanza di 17 nazioni provenienti da ben quattro continenti diversi.

Grande attesa per la squadra italiana reduce da un avvio di stagione ricco di podi, con il veterano Roland Fischnaller autentico dominatore delle prima gare di Coppa del Mondo, che proverà a scrivere il proprio nome al primo posto nell’albo d’oro dell’evento di Piancavallo.

Accanto alle competizioni agonistiche si terranno diverse interessanti attività di contorno che animeranno l’intero weekend dell’altipiano. Nelle due giornate di gara i piloti della Subaru Driving School in collaborazione con la concessionaria Sina Auto di Pordenone, saranno a disposizione del pubblico dando la possibilità a chi lo volesse di prendere lezioni di guida sul ghiaccio e sulla neve.

Domenica mattina inoltre, entrerà in scena l’elicottero di Elifriulia che permetterà di ammirare dall’alto le fantastiche montagne che contornano Piancavallo con un volo panoramico in quota. Ma non è tutto. Sabato 25, al termine delle gare di slalom parallelo, il parterre si trasformerà in una vera e popria discoteca al cielo aperto, grazie alle musiche dei numerosi Dj di fama internazionale che si alterneranno dando vita a The Snowboard Weekend.

Contemporaneamente è stato lanciato anche l’hashtag ufficiale della manifestazione, #Piancavallo2020, che permetterà di seguire l’evento anche sui principali social network.