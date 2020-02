Piancavallo, record di ascolti su Raisport

E' record di ascolti per la tappa di Piancavallo valida per la Coppa del Mondo di snowboard. La manifestazione andata in onda lo scorso weekend sui canali di Raisport, ha ottenuto ottimi indici d'ascolto divenendo di gran lunga l'evento sportivo regionale più seguito in televisione, superando persino la Barcolana.

La diretta televisiva dello slalom parallelo di sabato 25 gennaio con telecronaca di Vezio Orazi e Marco Navarra, ha raccolto sul canale sportivo della Rai oltre 700 mila telespettatori con un share complessivo del 1,07%, non andando così distante dai 768.362 spettatori raggiunti nella stessa giornata dallo sci alpino femminile, che poche ore prima delle gare di Piancavallo aveva festeggiato una splendida tripletta italiana.

Numeri davvero interessanti che sono stati confermati anche dalla trasmissione del Team Event di domenica, che seppur andato in onda in leggera differita ed in concomitanza con numerose trasmissioni televisive legate al campionato di calcio, ha raccolto comunque 359.727 telespettatori con uno share dello 0,25%.

Un risultato estremamente positivo e del tutto inaspettato dagli organizzatori, anche perchè alla vigilia delle gare non c'era alcun termine di paragone, dal momento che mai in questa stagione la Coppa del Mondo di snowboard parallelo era stata trasmessa in diretta televisiva sui canali di Raisport.

Accanto alla Rai, la Coppa del Mondo di Piancavallo è andata in onda su una decina di emittenti televisive straniere, tra cui spiccano le Tv di stato di Germania, Austria, Slovenia, Polonia, Bulgaria e Cina e le Tv specializzate Eurosport, L'Equipe TV (Francia) e NBC Sport Gold (Stati Uniti). In Germania, inoltre, i successi di Stefan Baumeister nello slalom maschile e della formazione tedesca nel Team Event, sono stati celebrati con un servizio televisivo nel corso del seguitissimo telegiornale nazionale serale.

In termini di visibilità e di copertura si segnalano anche gli ottimi risultati ottenuti dalla manifestazione sui principali social network. La tappa di Piancavallo pur essendo una new entry nel calendario internazionale dello snowboard, in poco tempo è diventata l'appuntamento più seguito dell'intera serie mondiale con quasi 3mila fans attivi distribuiti tra Facebook, Instagram e Youtube, e con indici di copertura nelle giornate di gara da fare invidia alle più blasonate competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino.

L'ampio gradimento del pubblico accompagnato dal parere favorevole dei vertici della Federazione Internazionale, stanno spingendo gli organizzatori a pensare in grande in vista della prossima edizione. La tappa di Piancavallo è infatti già stata inserita nel calendario internazionale dello snowboard a metà gennaio 2021, ma accanto alle gare di parallelo potrebbero disputarsi anche altre competizioni...

Sulla pagina Facebook della Coppa del Mondo di Piancavallo è possibile rivivere in un solo video i momenti più emozionanti dell'intero weekend dell'altipiano avianese al seguente link https://www.facebook.com/piancavalloworldcup/videos/184647056076973/