Piancavallo, sarà un Rally virtuale

Cosa non si fa pur di tener viva la passione anche in un momento così difficile per tutti. Knife Racing Maniago si è inventata il primo Rally Internazionale Piancavallo Virtual e oggi alle 14 in punto scatterà la prima tappa sul web.

Otto prove speciali su asfalto fino a martedì 24 novembre, poi la seconda tappa da mercoledì 25 a domenica 29 con altre quattro prove su terra. In 260 si sono iscritti ufficialmente, tanto per dire, collegandosi alla pagina Facebook dell’evento sulla quale si potrà seguire l’evoluzione della corsa: adesioni da Francia, Germania, Grecia, Spagna e, ovviamente, Italia.

Occasione di sfida “senza patente”, quindi in gara ci sono anche giovanissimi internauti, e rilancio d’immagine del Piancavallo e delle Dolomiti Orientali su una piattaforma davvero senza confini. Il Rally, quello vero, si spera possa tornare il prossimo anno, Covid permettendo, con un tracciato in grande stile sul filo della memoria di un’epopea indimenticabile.