Piancavallo si appresta ad accogliere il Giro d'Italia

Sarà un weekend all'insegna del Giro d'Italia, quello che si apprestano ad affrontare da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Piancavallo e il Comune di Aviano. Il locale Comitato di Tappa ha infatti, previsto un serie di iniziative che permetteranno di dare grande visibilità e lustro alla nota località del pordenonese, che per due giorni si trasformerà in una vera e propria "cittadina rosa".

Il lungo fine-settimana avianese si aprirà venerdì 16 alle 21 con il Cabaret di Carlo Frisi accompagnato dalle musiche della Bat Band di Aviano in collaborazione con Giais on the Rock. Lo spettacolo, si terrà ad Aviano presso la nuova tensostruttura denominata "Palapleif", il pubblico che vorrà assistervi dovrà effettuare la prenotazione contattando la segreteria della Proloco di Aviano al 0434-660750 o scrivendo una mail a segreteria@prolocoaviano.it.

Il momento clou del lungo weekend rosa di Aviano-Piancavallo si svolgerà nel mattinata di sabato 17 con l'intitolazione della salita al grande Marco Pantani. A partire dalle 10.30 a Pedemonte, verrà inagurata ufficialmente, alla presenza delle autorità locali e con ogni probabilità anche della madre del grande ciclista romagnolo, la Strada dello Sport "Salita Pantani". Il giusto tributo da parte del Comune di Aviano al "Pirata", che proprio con il successo a Piancavallo aveva posto le basi per la vittoria del Giro d'Italia 1998.

Nella serata di sabato 17 ottobre al "Palapleif" di Aviano andrà in scena invece, lo spettacolo "Prima le donne" organizzato da Proscenium Teatro, che vedrà protagonisti Pablo Perisinotto ed Enrico Galiano con Barbara Muzzin Stifanich, Valentino Favotto e alla regia Ascanio Caruso. Il pubblico che vorrà assistervi dovrà effettuare la prenotazione contattando la segreteria della Proloco di Aviano al 0434-660750 o scrivendo una mail a segreteria@prolocoaviano.it.

Domenica 18 sarà il gran giorno della tappa Base Aerea di Rivolto-Piancavallo. Un appuntamento sentitissimo da parte dei corridori, tanto che i grandi favoriti alla corsa rosa hanno indentificato l'arrivo di Piancavallo col circolino rosso. Ci sarà molta attesa anche tra gli appassionati di ciclismo che si assieperanno lungo i numerosi tornanti della salita per seguire da vicino le imprese dei propri beniamini. Per fronteggiare l’invasione dei tifosi, il Comitato di tappa presieduto dall’infaticabile Enzo Cainero e composto dal Sindaco di Aviano Ilario De Marco Zompit, dagli assessori comunali Danilo Signore e Ciro Carraturo, dal Comandante della Polizia Locale Edoardo Cellini, dal delegato d’arrivo Enzo Sima e dal referente del quartier tappa Carlo Tassan Viol, sta lavorando alacremente per offrire il massimo spettacolo, mantenendo però alta la guardia in ambito di sicurezza.

Quest’anno in particolare gli organizzatori oltre a salvaguardare i ciclisti dai tifosi più impertinenti, dovranno fronteggiare un’ulteriore problematica il COVID-19, osservando un rigido protocollo a tutela degli atleti, che necessita di un maggiore dispiegamento di forze. A tal proposito, la salita che conduce da Aviano a Piancavallo, domenica 18 ottobre verrà interdetta al traffico a partire dalle 12.30.

In allegato si invia il pieghevole contenenti tutte le informazioni necessarie agli addetti ai lavori per raggiungere l'arrivo di tappa a Piancavallo.