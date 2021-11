Pinerolo frena la corsa della Cda

La Cda frena la sua corsa: sulla sua strada oggi ha trovato una delle squadre meglio attrezzate per il salto di categoria, Pinerolo, tra le cui fila c'è anche un'ex di lusso come Jessica Joly. Grande merito a Zago e compagne con il rammarico di non aver visto la migliore Talmassons in particolare a muro e in difesa. Una sconfitta per 1-3 che non scalfisce quanto fatto di buono in questo inizio di campionato e dalle quale le ragazze sapranno sicuramente trovare indicazioni importanti per il loro percorso di crescita. Mercoledì a Catania subito una importante occasione per il riscatto.

Barbieri schiera il sestetto titolare con capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro e Maggipinto libero. Inizio di set dai toni agonistici subito elevati con due ace di Cogliandro che segna il primo break per Talmassons (7 a 3) e primo time out per le ospiti. Un muro di Bovo fa volare la Cda sull'11 a 5 e secondo time out per Pinerolo. Si fa sentire anche Conceicao in attacco (15 a 8). Avanti 16 a 9, entra Dalla Rosa per Conceicao. Le ospiti recuperano e, sul 16 a 12, Barbieri chiama il primo time out. Un attacco di Grigolo e un muro di Bovo riportano avanti Talmassons per 18 a 13. Ancora Grigolo 20 a 16 e rientra Conceicao. Con Bovo al servizio la Cda allunga 23 a 17. Un errore di Zago chiude il set per Talmassons sul 25 a 19.

Secondo set senza cambi per Barbieri. Si gioca in perfetto equilibrio una bella pallavolo (6 pari). Due attacchi di Grigolo segnano il primo break per Talmassons 8 a 6. Pinerolo non molla e si porta avanti per 13 a 12. Dopo un ace delle ospiti, sotto 15 a 13 Barbieri chiama il primo time out. La Cda si disunisce e va sotto 18 a 14: secondo time out per Talmassons. Un muro di Cogliandro segna un recupero della Cda 20 a 18 per le ospiti che chiamano il primo time out. Due attacchi di Conceicao riportano il set in parità 21 a 21. Sotto 23 a 22 entra Dalla Rosa per Conceicao. Bel finale di set con Pinerolo che non perde la calma e si aggiudica il set per 25 a 22.

Terzo set con le ospiti che partono decise: 7 a 3 e cambio per le friulane con Dalla Rosa per Conceicao. Sotto 8 a 3, Barbieri chiama il primo time out per tranquillizzare una squadra troppo nervosa. Il muro della Cda fatica a contenere le attaccanti ospiti che segnano un significativo vantaggio 18 a 12. Entra Marchi per Nicolini. Sotto 23 a 17 rientra Conceicao. Un Talmassons nervoso e poco ordinato perde il terzo set per 25 a 19.

Ultima chiamata per le friulane che, a inizio quarto set, ripartono con il sestetto iniziale. Le ospiti vogliono chiuderla e partono forte 7 a 3. La partita s'infiamma con scambi spettacolari. Talmassons non molla e recupera 12 a 11. Una Zago imprendibile riporta avanti le ospiti per 15 a 12 costringendo Barbieri al primo time out. Lo stesso chiama il secondo minuto sotto 20 a 15 nel tentativo di arginare un Pinerolo concreto e determinato in tutti i fondamentali. Entra Pagotto in battuta per Obossa che poi rientra. Anche il muro di Pinerolo fa danni (23 a 17). Crampi per Nicolini entra Marchi. Il set e il match si chiude a favore delle ospiti sul 25 a 17.

Cda Talmassons vs Eurospin Ford Sara Pinerolo 1-3 (25-19, 22-25, 19-25, 17-25)

Cda Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Eurospin Ford Sara Pinerolo: Joly, Faure Rolland, Carletti, Gueli(L), Pecorari(L), Bussoli, Midriano, Prandi, Pericati, Zago, Zamboni, Tosini, Gray, e Akrari. Allenatore: Marchiaro e Vice: Naddeo

Arbitri: Jacobacci Sergio e Cecconato Luca