Pinna Sub formato 'Coppa del Mondo'

E la crescita continua. Perché potersi confrontare con atleti di livello internazionale non può che aumentare il bagaglio di esperienza e dare ulteriori stimoli. Reduci dai successi nazionali, l’hanno sperimentato gli atleti del Pinna Sub al complesso Bella Italia di Lignano Sabbiadoro che ha ospitato (dal 18 al 20 marzo) una tappa di Coppa del Mondo di nuoto pinnato.

Le ottime prestazioni ottenute anche in questa occasione hanno lasciato estremamente soddisfatte le allenatrici Anna Zanotel e Eva Bidinat (nella foto con Massimiliano Popaiz): “Sapevamo di non poter competere per il podio, tuttavia avere l'opportunità di nuotare a fianco dei big internazionali è un'esperienza unica”.

In gara 917 atleti di 21 nazioni. Per il Pinna Sub di San Vito al Tagliamento erano al via le giovanissime Daria Dasca e Sara Popaiz (2009), le sorelle Anna e Maria Benvenuto e Ilaria Bozzo tra le donne; Davide Bombardella e Damiano Vaccher per gli uomini.

All’esordio anche due soci dell’associazione presieduta da Franco Popaiz: Sabrina Mior e Alberto Bombardella in veste di giudici di gara, accompagnati dal più esperto Marco Bertoli.

All’evento era presente, inoltre, il gruppo di volontariato Alv, capitanato da Christian Manzon e dai fratelli Giovanni Paolo e Gabriele Contaldo, a cui la Confederazione mondiale attività subacquee ha affidato il servizio streaming della competizione, a dimostrazione che Pinna Sub - di cui Alv fa parte - offre servizi ed esperienza aggregativi, garantendo un panorama operativo a 360° di altissimo livello.