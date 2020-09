Pittacolo re del Giro delle Miniere 2020

Uno straordinario Michele Pittacolo ha vinto il Giro delle Miniere 2020, che si è disputato in Sardegna. E' la prima volta che il portacolori della Pitta Bike vince una corsa a tappe, elemento che fa comprendere la portata dell'impresa dell'atleta friulano, che in questo periodo sta vivendo un momento di forma eccellente. Pur correndo da paralimpico, Michele si è tenuto dietro atleti normodotati, spingendo a fondo anche nell'ultima tappa, nella quale non si è limitato a gestire il vantaggio accumulato nei giorni precedenti, ma è andato in fuga fino a distanziare i principali antagonisti della classifica generale.

"Nella prima tappa, quella a cronometro, ho concluso da sesto assoluto" racconta Pittacolo. "Il percorso era molto tecnico, con tratti in salita, tanto vento e meteo instabile e sono riuscito a fare una grande prestazione. La seconda tappa, sempre a causa delle condizioni meteo terribili, alla fine è stata annullata, mentre nella terza tappa ho concluso da quarto assoluto e primo della mia categoria. Nell'ultima tappa, sono partito con una cinquantina di secondi di ritardo dal primo assoluto e con una gara sempre all'attacco sono riuscito a risalire la classifica, fino a conquistare la vittoria assoluta. Per i miei amici sardi, il Giro delle Miniere è una gara molto sentita ed importante: non c'erano molti atleti alla partenza, ma il livello dei partecipanti era molto alto. Questo aspetto, unito alla vittoria e alla dimostrazione che il lavoro svolto nei mesi scorsi in preparazione, nonostante le difficoltà legate alla quarantena e alle limitazioni anti-Covid, mi dà una soddisfazione enorme".

Michele Pittacolo tornerà in Sardegna dal 11 al 16 ottobre per correre il Giro della Sardegna 2020, sei tappe nei dintorni di Alghero.