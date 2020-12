Pittacolo si regala il corso di formazione del Settore Studi TA3

Michele Pittacolo si è fatto uno splendido regalo di Natale: il portacolori della Pitta Bike ha concluso con successo il corso di formazione del Settore Studi TA3, organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana. Assieme al Campione bertiolese, hanno partecipato anche altri 34 grandi ciclisti azzurri, molti dei quali di livello internazionale come Eva Lechner, Arianna Fidanza e Tatiana Guderzo.

"Per me - conferma Michele - si tratta di una soddisfazione enorme: ho capitalizzato al massimo questo periodo di quarantena forzata, durante il quale mi sono allenato in vista del rientro agonistico del 2021 e ho passato intere settimane davanti al pc per partecipare on line a questo corso. Non era semplice, considerando le mie difficoltà di concentrazione, però anche grazie al supporto dei docenti e della FederCiclismo, ce l'ho fatta. Ringrazio tutti, da Daniela Isetti alle persone che ci hanno seguito".

In chiusura di 2020, Michele Pittacolo ha parole affettuose. "Faccio gli auguri di un Sereno Natale e di un felice Capodanno a tutti coloro che, in diversi ruoli, mi aiutano: un pensiero particolare va ai miei Sponsor, che hanno garantito il loro appoggio anche nel 2021. L'anno prossimo sarà quello dell'appuntamento olimpico e non vedo l'ora di ricominciare ad allenarmi e a gareggiare, tenendo l'obiettivo di Tokio come punto fondamentale della stagione: confido di farmi trovare pronto e tirato a lucido per convincere il Commissario Tecnico azzurro Mario Valentini a puntare ancora su di me. Il lavoro svolto, l'entusiasmo e la fiducia nei miei mezzi, anche consolidata dalla spinta che mi dà l'aver superato l'esame per la formazione di tecnico di Terzo Livello, sono al massimo".