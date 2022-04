Play-off, la Cda attende Futura Busto Arsizio

Domenica 3 aprile cominciano le danze dei quarti di finale play-off. Le attrici protagoniste saranno Cda Talmassons e Futura Busto Arsizio. Si preannuncia un weekend infuocato al Teghil di Lignano Sabbiadoro: alle 17 sarà battaglia per aggiudicarsi gara 1 della serie.

Entrambe le formazioni hanno superato le rispettive avversarie degli ottavi in due partite e, quindi, giungono a questa sfida a distanza di dieci giorni dall’ultimo match. Le padrone di casa hanno superato Ravenna, settima classificata nel girone A, le ospiti, invece, hanno sconfitto Montecchio, quinta classificata nel girone B.

Le formazioni si sono scontrate due volte nella Pool Salvezza della scorsa stagione, in cui si sono portate a casa una vittoria per parte. Anche quest’anno la società bustocca ha allestito una formazione che punta a traguardi importanti e può contare su pedine di categoria superiore. La squadra della famiglia Cattelan, invece, sta disputando un campionato al di sopra delle, seppur buone, aspettative e non ha di certo intenzione di fermarsi sul più bello.

Il ritorno è previsto sabato 9 aprile al Pala Borsani di Castellanza alle 18.30.

Più che mai in sfide di questo genere sarà fondamentale la spinta del pubblico! Le ragazze di coach Barbieri e la società chiamano a gran voce tutti i fan della pallavolo friulana!

L’iniziativa lanciata proprio per i play-off prosegue: vestiamoci tutti quanti con un capo fucsia per dimostrare sostegno e vicinanza.

Grazie al nuovo Decreto Legge, la capienza del palazzetto è stata ripristinata al 100%, non mancate!

Per chi proprio non riuscisse a essere presente, la gara sarà gratuitamente trasmessa sul canale You Tube di Volleyball World.