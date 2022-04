Play-off, la Cda vola in semifinale

Talmassons scrive un’altra pagina incredibile della sua storia: è in semifinale play-off. Un’altra grande prova di squadra ha permesso alle friulane di espugnare Busto Arsizio per 1-3, dopo il successo interno in gara uno.

Fermata in un terzo set difficile, la Cda non si è disunita ma, con grande grinta e carattere, ha chiuso i conti contro una Futura Giovani che ha provato in tutti i modi ad arginare le fucsia che si sono dimostrate superiori in tutti i fondamentali.

Dopo la prova perfetta di gara uno, la Cda si presenta al PalaBorsani per cercare l’impresa e chiudere i conti del quarto di finale. Barbieri replica il sestetto dell’andata con capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Ponte e Dalla Rosa nel ruolo di libero. Torna a disposizione anche Maggipinto per dare il suo contributo in seconda linea.

La sfida inizia sotto un buon auspicio per Talmassons che, con un muro di Bovo e un attacco di Grigolo, si porta sul 2 a 0. Grande agonismo ed equilibrio in campo (7 pari). Uno scambio spettacolare chiuso da Obossa segna un break per la Cda sull'11 a 8. Grigolo segna il 12 a 8; primo time out per le padrone di casa. Ace di Nicolini e Bovo portano Talmassons sul 14 a 8. Il muro della Cda fa male (20 a 12) e secondo minuto per Busto Arsizio. Cogliandro con una fast firma il 21 a 12. Il set si chiude per le friulane sul 25 a 15 così come era cominciato: con un muro, questa volta di Conceicao.

Dopo una partenza decisa delle padrone di casa, un muro di Cogliandro e un pallonetto di Obossa segnano un break per Talmassons 5 a 4. Due muri di Bovo e un attacco di Grigolo tengono avanti la Cda sull'11 a 9; primo time out per Busto Arsizio che recupera (11 pari). Uno scambio lunghissimo segna il sorpasso di Busto sul 17 a 16. Sul 17 pari entra Panucci in battuta per Conceicao. Con Cogliandro in battuta e Bovo a muro, Talmassons di nuovo avanti 20 a 18 e secondo time out per le padrone di casa. Scambio spettacolare chiuso da Obossa sul 21 a 18. Gran colpo di Grigolo per il 22 a 19. Sul 24 a 20 rientra Conceicao; Obossa chiude il set sul 25 a 21.

Avvio deciso della Cda che approfitta di un paio di errori di Busto Arsizio e si porta sul 3 a 0. Muro e difesa di Talmassons anche oggi fanno la differenza (7 a 3). Un ace di Obossa segna l’8 a 3 costringendo Busto Arsizio al primo time out. Anche la fast di Cogliandro fa male: 10 a 5. Le padrone di casa recuperano e si portano avanti; sul 12 a 11 è Barbieri a chiamare il primo minuto. Un errore friulano e un muro di Busto, portano al sorpasso della Futura Giovani sul 13 a 12. Sotto 16 a 14, entra Pagotto in battuta per Obossa che poi rientra. Ora le padrone di casa riacquistano fiducia e sul 18 a 14 per fermarle la Cda chiama il secondo time out. Sul 19 a 15 entra Panucci in battuta per Conceicao. Un ace di Busto Arsizio chiude il set sul 25 a 16.

Agonismo alle stelle a inizio quarto set con la difesa di Talmassons che fa la differenza: 7 a 4. Obossa con un attacco e un muro sul 9 a 5 costringe le padrone di casa al primo time out. Due attacchi di Cogliandro e la Cda si porta ancora avanti sul 13 a 7. Due errori di Busto Arsizio costringono al secondo time out sul 15 a 8. Dopo una fast di Cogliandro sul 21 a 16 entra Panucci in battuta per Conceicao. Grigolo firma il 23 a 16; ancora lei e poi un ace di Cogliandro chiudono il match sul 25 a 17.

Futura Volley Giovani Busto Arsizio - Cda Talmassons 1-3 (15-25, 21-25, 25-16, 17-25)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio: Bici, Monaco, Bassi, Angelina, Badini, Morandi, Lualdi, Demichelis, Sartori, Landucci, Biganzoli, Sormani(L), Casillo e Garzonio(L). Allenatore: Lucchini e Vice: Tettamanti

Cda Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Giorgianni Giovanni e Stancati Walter: Segnapunti Referto Elettronico: Gibertini Giuseppina