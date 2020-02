Poker del Milan a Tavagnacco

Poker del Milan al Comunale di via Tolmezzo, con le ragazze di mister Maurizio Ganz che vincolo 4-0 contro il Tavagnacco. Le friulane sono riuscite a tenere testa alle rossonere per un tempo, prima di cedere nella ripresa incassando le quattro reti.

La prima occasione è del Milan. All’8’ Tucceri si invola sulla fascia sinistra, salta un avversario e prova a concludere con un diagonale che sfiora il palo. Al 9’ bel colpo di testa di Polli, ma Korenciova è attenta e blocca. Al 17’ ancora Polli pericolosa: l’attaccante gialloblu conquista palla spalle alla porta all’interno dell’area, si gira e fa partire un tiro insidioso che lambisce il palo. Al 19’ ancora Milan in avanti, con il traversone di Giacinti che taglia tutta l’area del Tavagnacco spegnendosi a lato. Al 24’ ancora Giacinti si invola sulla fascia sinistra, ma la sua conclusione termina alta grazie al disturbo di Veritti. Al 25’ Cappelletti vola su un colpo di testa ravvicinato di Giacinti e salva le friulane.

All’8’ ci prova Chandarana da fuori area, con il pallone che termina alto. Un minuto dopo cross dalla sinistra di Tucceri che finisce sulla parte alta della traversa. Al 10’ arriva il vantaggio del Milan con Tucceri che tira dall’interno dell’area sorprendendo la difesa gialloblu e Cappelletti. Al 15’ Heroum calcia ma il pallone termina fuori. Un minuto dopo Veritti finisce addosso a Giacinti in area. Per l’arbitro è rigore. Batte Giacinti al 16’ che non sbaglia e fissa il risultato sul 2 a 0. Al 26’ gran botta di Jane che termina a lato. Al 32’ Thorvaldsdottir scappa via, entra in area e batte Cappelletti segnando il 3 a 0. Il Tavagnacco che ha speso molto, soprattutto nel primo tempo, fatica a proporsi in avanti e non a caso al 40’ ecco anche il quarto gol del Milan con la neo entrata Tamborini, che chiude la partita. La prossima settimana la squadra friulana giocherà a Empoli.

UPC TAVAGNACCO – AC MILAN 0-4

UPC TAVAGNACCO: Capelletti, Chandarana, Veritti, Kunisawa, Polli, Kounguli (Milan), Brignoli (Cagnina), Babnik, Kato, Santamaki, Benedetti (Puglisi). All. Lugnan

AC MILAN: Korenciova, Hovland, Fusetti, Bergamaschi, Giacinti (Tomborini), Thorvaldsdottir, Horoum (Carissimi), Jane, Conc, Salvatori Rinaldi (Andrade Rodriguez), Tucceri. All.Ganz

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno

MARCATORI: 10’ st Tucceri, 16’ st Giacinti (R), 32’st Thorvaldsdottir, 40’st Tamborini

SPETTATORI: 300 circa