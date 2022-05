Oggi la città di Porcia si è trasformata in un laboratorio di ricerca per qualche ora. Protagonista Giulia Bongiorno, fisioterapista, campionessa mondiale di pattinaggio velocità a rotelle, nonché allenatrice dello Skating Club Comina di Pordenone, che sta conducendo, assieme al dottor Luca Miceli, responsabile della Medicina del Dolore del Cro di Aviano, uno studio scientifico sulla propria disciplina sportiva, con la finalità di analizzare il movimento del pattinatore per estrarre delle informazioni utilizzabili per la preparazione dell’atleta, per la prevenzione degli infortuni e per la riabilitazione post infortunio.

“La nostra Amministrazione comunale – dichiara Marco Sartini, Sindaco di Porcia – è stata onorata oggi di aver contribuito a questa iniziativa e al suo importante obiettivo di ricerca. Per questo ho immediatamente dato disponibilità a ospitare questa attività. Da ex azzurro della nazionale italiana di pugilato, oggi maestro federale di pugilato e tecnico nazionale Libertas, sono da sempre molto attento e sensibile a tutto ciò che riguarda lo sport, a livello agonistico e dilettantistico”.

“Aver dato una mano oggi alla ricerca mettendo a disposizione il pattinodromo e il misuratore elettronico della nostra Polizia Locale, dimostra ancora una volta il nostro vivo e sincero segnale di interesse per quanto medici e atleti stanno portando avanti in questo studio scientifico".

Amministrazione comunale e l’Asd New Roller Porcia hanno creato le condizioni per potere utilizzare il pattinodromo comunale nonostante il breve preavviso, e la dottoressa, ‘addobbata’ con una serie di sensori non invasivi wireless (elettromiografi di superficie, sensori inerziali, telecamere ad alta definizione), ha provveduto all’acquisizione di una serie di dati che, una volta analizzati e interpretati, potranno portare a nuove conoscenze in una disciplina considerata ‘povera’ ma che è, in realtà, ricca di talenti e di soddisfazioni per l’area pordenonese.

Le competenze uniche che contraddistinguono la dottoressa Bongiorno, da atleta d’élite e da fisioterapista, le consentono di avere una visione completa della cinematica articolare e muscolare del movimento, e l’intento è di potere pubblicare a breve i risultati delle sue ricerche.

Lo studio è stato reso possibile anche grazie alla Polizia Locale del Comune di Porcia, che ha messo a disposizione un innovativo misuratore elettronico di velocità, quest’oggi utilizzato non per sanzionare gli automobilisti indisciplinati ma per documentare la velocità di transito dell’atleta durante i vari passaggi, dato necessario per lo studio in oggetto.