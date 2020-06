Pordenone, aiuti per palestre e punti verdi

"I contributi ordinari per gestire gli impianti sportivi, pari a 218 mila euro annui, non sono stati toccati. Anzi, daremo un contributo straordinario per abbattere ulteriormente i costi". Lo hanno assicurato oggi il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore Walter De Bortoli durante una teleconferenza con le associazioni cittadine che hanno in gestione le strutture sportive. Circa 30 le società collegate in video con il Municipio. Hanno dialogato con il Comune per confrontarsi e fare il punto della situazione dopo lo “tsunami” coronavirus.

Lo stanziamento in più per abbattere i canoni di gestione di palestre e impianti è di 78 mila euro e rientra nel pacchetto di aiuti comunali per la città presentato sabato scorso. "Il virus ha cambiato tutto – è stata la premessa di Ciriani – da un bilancio comunale in avanzo siamo passati a mancate entrate per 3,4 milioni a causa dell’emergenza covid. Abbiamo dovuto ripianare il buco e poi mettere in piedi i sostegni alla comunità. Il Comune, peraltro, non ha assolutamente a disposizione 5 milioni, come qualcuno ha detto".

Difficile, dunque, reperire risorse per le manifestazioni sportive che, oltretutto, sono inibite dalle linee guida ministeriali anti contagio. L’Amministrazione, tuttavia, oltre ai contributi per gli impianti, sta ragionando su come sostenere le attività e i corsi sportivi organizzati dalle associazioni per bambini e ragazzi.

"Tutto dipende – hanno spiegato sindaco e assessore - da queste benedette linee guida nazionali sulla scuola che devono ancora uscire. Fino a quando non escono, non possiamo valutare il loro impatto economico sul Comune e quindi non sappiamo se sarà possibile liberare risorse dirottandole sullo sport. La nostra volontà è questa, ma dobbiamo attendere".

Le associazioni, dal canto loro, hanno dimostrato piena comprensione della situazione e spirito collaborativo, ricevendo per questo i ringraziamenti di Ciriani e De Bortoli. Notizie positive, intanto, per i punti verdi, diversi dei quali sono organizzati proprio dalle associazioni. Oltre ai 100 mila euro di sostegno che dovrebbe arrivare dallo Stato a Pordenone, il Comune ne aggiunge 45 mila euro per contribuire a mitigare le tariffe.