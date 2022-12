Pordenone attende l’arrivo della Torcia Eyof

La fiamma, iconico simbolo di pace e dei valori sportivi della XVI Edizione Sport invernali, su neve e ghiaccio, di Eyof Fvg 2023, sta giungendo a Pordenone. Sabato 17 dicembre, alle 17.30, di fronte al Teatro Verdi, a due passi da piazza XX Settembre, sarà acceso il braciere con una suggestiva cerimonia a cui parteciperanno le massime istituzioni cittadine insieme ai rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia e del movimento sportivo del territorio.

La delegazione del Comitato organizzatore della 16esima edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea 2023 sarà accompagnata da alcuni Sci Club locali che hanno collaborato all’organizzazione della tappa.

Il Palaghiaccio di Claut ospiterà, dal 21 al 27 gennaio, il torneo di curling con le migliori nazionali del continente europeo. La località della Valcellina si conferma come una delle patrie del curling (da queste parti si pratica dal 1975) in cui è operativo il primo centro federale della storia italiana.

Piancavallo, invece, sarà la sede in cui si svolgeranno le competizioni di snowboard (alpino e cross). La località turistica montana dell’avianese, ha già ospitato con successo, negli ultimi anni, grandi eventi dedicati a questa disciplina come i Campionati Italiani Assoluti e la Coppa del Mondo.

A Eyof Fvg, l’evento multi sport dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni, sono attesi 2.300 partecipanti di cui 1.300 atleti, provenienti da 47 nazioni europee in rappresentanza di tutti i Comitati Olimpici Nazionali mentre sono 109 le competizioni sportive in calendario. La cerimonia di apertura si terrà a Trieste, in piazza dell’Unità, il 21 gennaio.

La Torcia, metafora dei valori olimpici e simbolo di quella capacità di riunire, nel nome dello sport, persone di differenti Nazioni, culture, lingue e tradizioni, arriverà a bordo del truck “Io Sono Friuli Venezia Giulia” in compagnia della Mascotte Kugy.