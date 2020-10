Pordenone azzera il canone di palestre e impianti

Dal Comune di Pordenone arriva un aiuto al mondo dello sport cittadino. La giunta ha, infatti, azzerato alle associazioni e società sportive i canoni ricognitori 2020 di palestre e impianti. L'impegno a concretizzare la misura era stato preso dal sindaco Alessandro Ciriani e dell'assessore Walter De Bortoli. Ora, appunto, c'è l'ufficialità con una delibera licenziata dalla giunta nei giorni scorsi. L'intervento vale per l'intero 2020 e per tutte le associazioni, federazioni, società senza scopo di lucro cui l'Amministrazione ha affidato in gestione quasi tutti gli impianti sportivi comunali.

“Gli impianti – si legge nelle motivazioni - sono stati a lungo chiusi al pubblico per effetto del virus. Anche dopo la riapertura le misure di sicurezza anticovid stanno comportando un aumento dei costi a carico dei gestori per la sanificazione degli ambienti, nonché una diminuzione di entrate per la ridotta partecipazione a corsi ed attività rispetto alla capienza teorica degli impianti”. A tutto ciò si aggiunge la valenza pubblica, sociale, educativa e ricreativa svolta dalle associazioni sportive gestrici delle strutture.

L'abbattimento dei canoni vale quasi 52 mila euro e rientra nel grande pacchetto di aiuti a famiglie, imprese e associazioni varato dal Comune in seguito al contraccolpo economico determinato dal covid. Un capitolo specifico riguarda appunto il sostegno ai sodalizi che svolgono i loro corsi e attività sportive nelle palestre pubbliche.