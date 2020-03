Pordenone e Juve Stabia, trasferta blindata

Ai sensi del decreto per l'emergenza Coronavirus, per quanto riguarda la partita del Campionato di Serie B prevista per domani alle 21 allo Stadio Friuli tra Pordenone e Juve Stabia è vietata la trasferta per i tifosi residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica invita inoltre i tifosi a mantenere una distanza di sicurezza al momento dell’ingresso e dell’uscita dello Stadio Friuli.

Sono infine rinnovate le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute per quanto riguarda i comportamenti da tenere a livello igienico.