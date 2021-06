Pordenone e Lignano fanno ancora squadra

"Il rinnovo dell'accordo tra il Pordenone Calcio e il Comune di Lignano Sabbiadoro deve stimolare il processo di destagionalizzazione delle attrattive della città balneare, perché consentirà di richiamare tra la fine di questa estate e la primavera del 2022 migliaia di tifosi da tutta Italia, i quali verranno in Friuli Venezia Giulia al seguito delle formazioni di Serie B per sostenere le squadre impegnate negli incontri allo Stadio 'Teghil'. Tale percorso di promozione, di Lignano e non solo, sarà favorito dalla ripartenza alla quale stiamo già assistendo nelle nostre località turistiche e consentirà all'economia regionale di risollevarsi dalla chiusura causata dalla pandemia". Lo ha evidenziato l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro alla firma del rinnovo del contratto di collaborazione tra il Comune e il Pordenone Calcio.

Bini, parlando dei riflessi positivi generati dall'accordo, ha ricordato che gli incontri di Serie B del Campionato italiano di calcio richiamano numerosi tifosi da diverse zone del Paese e ha evidenziato che, se le condizioni attuali potranno perdurare, la stagione calcistica 2021-2022 concorrerà, grazie al Pordenone, a rivitalizzare alcuni settori connessi al mondo turistico nell'intero arco dell'anno. Anche perché nella prossima stagione calcistica il Campionato di serie B sarà trasmesso sui canali di Sky e ciò si rifletterà sulla promozione di una terra che ha già confermato di essere attraente per gli ospiti italiani e stranieri.

Infatti, nel frattempo il Friuli Venezia Giulia - come ha ricordato Bini - sta vivendo un momento magico, caratterizzato dal ritorno dei turisti dall'Italia e dall'estero. I quali, non appena è stato possibile, sono ritornati nelle nostre località per rianimare le realtà che avevano sofferto a causa della pandemia.

Il Friuli Venezia Giulia è dunque pronto a un'estate di ripresa, ha aggiunto Bini, con una tendenza che se sarà confermata riporterà la nostra realtà, per quanto attiene al turismo, ai livelli registrati nel 2019.

Alla presenza tra gli altri del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, Bini ha ribadito che il Friuli Venezia Giulia è pronto ad accogliere anche gli ospiti sportivi in una terra ricca di eccellenze e attrattive.

"Una regione davvero sportiva - ha commentato il presidente del Pordenone Calcio Mauro Lovisa, che ha firmato l'accordo assieme al sindaco di Lignano Luca Fanotto - nella quale il calcio ha sempre rivestito un ruolo importante nel cuore degli sportivi e degli appassionati. Un legame con i tifosi e non solo che si conferma tuttora con l'Udinese Calcio, da anni in serie A, il Pordenone calcio che milita per il terzo anno in serie B, la Triestina in serie C".

"Il Pordenone Calcio rappresenta una realtà e un'esperienza che incarnano grandi riferimenti rispetto i valori tradizionali della nostra terra e della nostra comunità. L'umiltà, certo, ma anche la forza e la capacità di arrivare in alto, attraverso la buona pratica dei piccoli passi, della laboriosità e dell'oculatezza, mantenendo con cuore e capacità i traguardi ambiziosi raggiunti, come la permanenza in serie B", ha detto Zanin.

"Questa società simboleggia un grande legame con il territorio della zona di Pordenone - ha aggiunto il presidente Zanin - ma anche con quello dell'intero Friuli Venezia Giulia, visto che ancora una volta le sue partite vengono disputate a Lignano Sabbiadoro, protagonista di una significativa ospitalità. Una collaborazione, perciò, sinonimo di partecipazione e unità d'intenti tra eccellenze friulane che promuovono lo sport e, attraverso lo sport, anche l'intera comunità. Un chiaro esempio di sinergia che cresce e regala valore a tutto il territorio".

La squadra neroverde guidata dal nuovo tecnico Massimo Paci, in attesa della realizzazione di uno stadio cittadino, si sposterà dunque nuovamente nella località turistica dove la struttura è stata adeguata ai parametri richiesti dal torneo cadetto, grazie anche a un contributo della Regione Fvg.

"Oggi, oltre alla sinergia che bene esemplifica la collaborazione tra una società di calcio, un'Amministrazione comunale e le altre Istituzioni, plaudiamo anche al frutto della passione e dell'impegno di una famiglia (i Lovisa, iniziando da Mirella e Atanasio che, dopo aver raggiunto il successo economico, si sono dedicati agli altri passando il testimone a Mauro e, quindi, anche a Matteo) - ha rimarcato Zanin - che, attraverso la pratica di uno sport, promuovono al tempo stesso anche i valori della salute e dell'esercizio fisico. Investire su una squadra, lanciando un simile messaggio, diventa così doppiamente importante in quanto rivolto ai giovani che si avvicinano ai temi della formazione, dell'abnegazione e del sacrificio".

"Ecco perché - ha concluso il presidente del Cr - possiamo parlare di squadra dell'intera comunità friulana, giacché ne interpreta i valori e, anche sotto questo profilo, il Cr Fvg non può che rivolgere il suo plauso, i suoi auguri e il suo sostegno alla famiglia Lovisa nella consapevolezza che, sostenendo il Pordenone, si sostiene tutta la comunità".

All'evento, sono intervenuti anche il vice sindaco di Lignano, Alessandro Marosa, nonché il presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa (Lisagest), Manuel Rodeano. Il Comune di Pordenone è stato, invece, rappresentato dagli assessori Cristina Amirante ed Emanuele Loperfido.