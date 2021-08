Pordenone, esonerato mister Paci

Dopo la pesante sconfitta contro la Spal, con la squadra a zero punti in campionato ed eliminata in Coppa Italia, il Pordenone Calcio ha deciso di esonerare mister Massimo Paci dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico è stato sollevato dall’incarico anche il mister in seconda Roberto Guana.

“Siamo profondamente amareggiati nel prendere questa decisione - dichiara il presidente Mauro Lovisa -. Per la conoscenza di calcio e la dedizione al lavoro di mister Paci e del suo secondo Guana, oltre che per lo spessore umano di entrambi. L’inizio di stagione, purtroppo, è stato davvero negativo - per risultati, ma soprattutto identità di gioco - e abbiamo ritenuto questo provvedimento inevitabile. Una sconfitta per la Società, che - come ripeto sempre - viene prima di tutto: nei momenti positivi quanto in quelli difficili”.

A mister Paci e mister Guana – fa sapere la società -vanno i ringraziamenti del Club unitamente all’augurio delle migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera. A breve, forse domani, il nome del sostituto.