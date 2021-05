Pordenone, Lovisa ringrazia il sindaco di Lignano

Il presidente Mauro Lovisa, i soci e tutto il Pordenone Calcio ci tengono a ringraziare "il sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto per le pubbliche congratulazioni in merito al mantenimento della Serie B. Un patrimonio di inestimabile valore, in continua crescita per opportunità e in particolare visibilità nazionale, ma anche internazionale alla luce dell’acquisizione dei diritti tv dalla prossima stagione di Sky, per l’intero territorio locale e regionale. Il sindaco Fanotto ci ha dimostrato dal primo istante della nostra collaborazione un’attenzione e una sensibilità uniche, oltre a una perfetta visione e condivisione del progetto sportivo e sociale neroverde".

"Siamo noi quindi che dobbiamo ringraziare lui, il vicesindaco Alessandro Marosa, tutta la Giunta, i funzionari e tutti i collaboratori dell’Amministrazione comunale, oltre il Brian Lignano, enti e associazioni della località e del suo intorno per la splendida accoglienza che ci hanno riservato in questo primo anno. Nel prossimo, con l’auspicata riapertura degli stadi ai nostri tifosi e (speriamo tutti) la fine dell’emergenza Covid, sarà tutto ancor più bello, coinvolgente e permetterà alle attività locali di beneficiare ulteriormente e pienamente della presenza a Lignano di una squadra di Serie B".