Positività nel Club Italia, rinviato il match con Martignacco

I risultati dei tamponi di controllo effettuati lunedì hanno confermato le positività al Covid-19 già riscontrate nei giorni scorsi tra staff e atlete del Club Italia. Restano in totale cinque le persone - un membro di staff e quattro giocatrici - positive al virus. I cinque soggetti coinvolti, costantemente monitorati e in isolamento, sono in buone condizioni di salute.

In attesa di effettuare nuovi tamponi molecolari, come previsto dal protocollo dell’alto livello, si è reso necessario lo spostamento delle prossime due gare in calendario per la Pool Salvezza. Saranno disputate in data da destinarsi le partite Club Italia -Sorelle Ramonda Ipag Montecchio e Itas Città Fiera Martignacco-Club Italia, che erano programmate rispettivamente nelle giornate di domenica 21 e mercoledì 24 marzo.

La situazione dell’intero gruppo delle azzurrine è costantemente monitorata dalla Federazione Italiana Pallavolo che sta attuando tutte le procedure necessarie affinché si possa tornare al più presto al normale svolgimento dell’attività.