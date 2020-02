Pramollo si prepara alla gara di sci più lunga del mondo

La neve non manca e, anche grazie alla nevicata del 26 febbraio, si mantiene a un metro di altezza costante sulle piste. Le temperature, con inversione rispetto ai giorni scorsi, si sono abbassate. È con queste premesse e panorama che a Nassfeld Pramollo si continua a sciare e ci si prepara a “Schlag das Ass - Batti il campione, riconosciuta ufficialmente nel 2010 come la gara più lunga del mondo dal Guiness dei Primati.

In programma da venerdì 6 a sabato 7 marzo, posticipata di qualche mese rispetto alle edizioni precedenti per godere di maggiori ore di luce, coinvolgerà l’intero comprensorio in un percorso di gara di quasi 26 km con un dislivello complessivo si 6.400 metri attraverso 9 delle piste principali con diversi livelli di difficoltà. La giornata di venerdì è dedicata al sopralluogo e ispezione delle piste da parte dei partecipanti.

Sono attesi oltre 800 atleti dilettanti che partiranno a gruppi di 20 con intervalli di 2 minuti. Oltre la passione e il desiderio di vincere sono richiesti resistenza, tecnica, forza, necessarie per conquistare il "Trofeo Nassfeld" con una sfida al decimo di secondo. Come ogni anno sarà presente Armin Assinger, ex sciatore, conduttore televisivo e soprattutto ideatore di “Schlag das Ass”.

L’iscrizione è aperta dai 16 anni di età compiuti. Informazioni dettagliate al link www.schlagdasass.at

Sabato 29 e domenica 1 marzo: Rock The Mountain, due giorni di musica. Questo fine settimana sarà invece il momento di “Rock The Mountain”, due giorni di rock&roll e rockabilly ad ingresso gratuito. I concerti inizieranno alle 12. Sabato suonerà la band dei Barbablus, domenica i Pussy Wagon. Si svolgeranno nell’area di partenza della seggiovia "Gartnerkofelbahn" davanti al rifugio Schneemann.