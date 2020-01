Prata cerca conferme contro Bolzano

I Passerotti vogliono correre e librarsi in volo verso le zone alte della classifica. Occasione propizia potrebbe essere l’incontro di domani che vede la Tinet Gori Wines affrontare la Cenerentola del girone AVS Mosca Bolzano, che chiude la graduatoria con 8 punti a -11 dai gialloblù. Prata è indubbiamente galvanizzata dalle due ottime prove disputate dopo il break post natalizio, ma coach Cuttini e lo staff predicano calma e massima concentrazione pur consapevoli dei propri progressi sul lato del gioco.

Da monito, per non prendere la gara sotto gamba, resta il ricordo della gara d’andata che non fu affatto una passeggiata. Si concluse infatti per 3-2 con affermazione di Prata al tie break. Nella Tinet tutti disponibili, anche se restano da valutare le condizioni di Luca Calderan che nell’ultimo allenamento ha riportato un infortunio alla mano. I bolzanini si presenteranno con Grassi in regia, Magalini opposto. In banda Boesso e Tim Held, figlio di Helk – Jan Held indimenticato centrale con lunghissima carriera in A1, nonché campione olimpico ad Atlanta ’96. Held Junior nella scorsa partita contro Motta ha messo a terra ben 24 punti. Al centro l’esperto Paoli già protagonista di varie battaglie con i Passerotti nei campionati di Serie B e Bressan. Grillo è il libero.

“Tutti all’interno del gruppo stanno lavorando per prepararsi al meglio consapevoli delle difficoltà che incontreremo ma desiderosi di dare sempre il meglio per confermare i miglioramenti evidenziati in progressione", è il parere del ds Luciano Sturam. "Mai come in questo momento abbiamo bisogno del sostegno indiscriminato del nostro pubblico e di tutti coloro che hanno a cuore il Volley Prata”.

L’appuntamento è per domani sera alle 20.30 al PalaPrata. Dirigeranno l’incontro Davide Morgillo di Napoli e Sergio Pecoraro di Palermo. Chi non può seguire la partita direttamente dagli spalti potrà collegarsi al sito legavolley.tv e seguire la diretta streaming