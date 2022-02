Prata fa partire 'Road To Bologna'

La Tinet Prata si sta preparando alla finale di Del Monte Coppa Italia di Serie A3, mettendo a punto le ultime strategie e programmando le doppie sedute giornaliere per affrontare al meglio l’impegnativa gara di sabato 5 marzo alle 20.30 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Anche fuori dal campo c’è fermento, con oltre 300 tifosi gialloblù che affronteranno la trasferta per sostenere i passerotti in questa storica occasione.

Ma come si stanno preparando i ragazzi di coach Dante Boninfante in questa settimana? Per fare entrare i propri tifosi ancora di più nel mondo gialloblù la società ha lanciato da stamattina “Road To Bologna – Protagonisti di un sogno giorno per giorno” che permetterà a tutti di vivere emozioni, ma anche quotidianità di un atleta di alto livello che si prepara ad affrontare una delle competizioni più importanti della stagione.

Come farlo? Cinque atleti, uno per ogni giornata, da lunedì a venerdì, racconterà la propria routine giornaliera tramite stories sulla pagina Instagram societaria ovviamente non sottraendo tempo ed energie al proprio lavoro. Sarà possibile intervenire rispondendo a domande e sondaggi.

Si alterneranno sulla “plancia di comando”: Manuel Bruno (lunedì), Matteo Bortolozzo (Martedì), Andrea Rondoni (Mercoledì), Mattia Boninfante (giovedì) e Luca Porro (venerdì).