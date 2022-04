Prata ospita Bologna con vista sui play-off

Ultima gara della regular season al PalaPrata. Sul taraflex assieme alla Tinet, sabato 2 alle 20.30, scenderà in campo la Geetit Bologna. Per gli emiliani una gara fondamentale e che li vedrà dare il tutto per tutto perché, in caso di vittoria dei gialloblù, i bolognesi saranno condannati alla matematica retrocessione.

Peraltro i ragazzi di Andrea Asta arriveranno a Prata carichi di fiducia dopo aver avuto la meglio nel recupero infrasettimanale sulla Vivibanca Parella Torino, dopo un infuocato tie break concluso in rimonta.

Il team di Dante Boninfante invece ha preparato al meglio la gara cercando di non farsi condizionare dalla situazione di classifica degli ospiti che in questa stagione hanno dimostrato di essere una squadra di temperamento, che non molla mai e che può contare su due attaccanti di riferimento come l’opposto di scuola Volley Treviso, Marco Spagnol e la banda ravennate Lorenzo Maretti.

“E’ una squadra aggrappata con le unghie e con i denti al proprio obiettivo salvezza – analizza Coach Boninfante – sono reduci da due tie break e hanno dimostrato di non mollare mai. Per avere la meglio, come nostra consuetudine, dovremo partire da un’ottima battuta e mettere in campo i miglioramenti che ricerchiamo in allenamento in attacco, ma anche in altre fasi di gioco”.

“Sarà una gara importante per entrambe le formazioni – sottolinea Nicolò Katalan – perchè siamo in dirittura d’arrivo della regular season. Noi cercheremo di imporre il nostro sistema di gioco. Bologna resterà in partita fino all’ultimo e noi dovremo essere bravi ad aver pazienza”.

La regular season si concluderà domenica prossima a Belluno. La neo costituita Curva Berto sta già preparandosi per organizzare la trasferta. L’appuntamento al PalaPrata sarà nella settimana dopo Pasqua che coinciderà con l’inizio degli spettacolari Play Off Promozione.