Prata sbanca anche Torino

Prosegue il momento positivo della Tinet Gori Wines che torna a casa con un bel successo per 0-3 dal PalaCupole di Torino. E' vero che la Vivibanca occupa posizioni di retrovia, ma ultimamente si era conquistata la fama di "ammazzagrandi" sconfiggendo Porto Viro e stoppando l'imbattibilità interna di Motta. I ragazzi di Cuttini hanno vinto tutti e tre i set sul filo di lana, ma hanno dimostrato di essere superiori e soprattutto di essere più freddi e abili nel gestire i concitati momenti di fine set.

Nel terzo parziale Prata prende subito il comando: 2-5. Sul 6-9 Miscione schianta a terra un bel primo tempo staccato ed esulta. Per l'arbitro è antisportivo e il centrale di Vasto si becca un cartellino rosso, con conseguente punto per i torinesi. Si torna a giocare punto a punto, come per tutta la gara. I torinesi impattano sul 22-22 con un muro su Galabinov. Alberini serve un primo tempo al bacio per Rau che ringrazia e mette la palla a terra. Sicurezza Baldazzi conquista due match point: 22-24. Il primo viene annullato da un bel colpo di Del Campo. Sul secondo i Passerotti non devono impegnarsi. Ci pensa direttamente Mellano a sbagliare la battuta: 23-25 e tre punti meritati che portano la Tinet ad un solo punto dai play off promozione.