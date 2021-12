Prata sfida in trasferta la capolista

Quelle con la prima in graduatoria sono sempre sfide delicate, ma che, allo stesso tempo, danno alle squadre motivazioni, adrenalina e concentrazione al massimo livello.

E’ con questo spirito che la giovane Tinet affronterà la delicata e lunga trasferta di Grottazzolina. I ragazzi di coach Boninfante hanno l’entusiasmo che viene dalla lunga serie di vittorie consecutive, ma anche la consapevolezza che la partita di domenica sarà tosta e impegnativa perchè disputata contro una squadra che ha perso solo una gara in questo girone d’andata e che è sempre stata nelle prime posizioni.

Una squadra che vince e gioca bene. I marchigiani sono reduci da una vittoria per 1-3 sul campo della Da Rold Belluno. I ragazzi di Ortenzi, pur non potendo contare sul forte Rasmus Breuning, hanno trovato un’ottima quadratura del cerchio. In regia l’esperto regista Marchiani, compagno di Bortolozzo in maglia azzurra ai tempi della nazionale prejuniores. A schiacciare da posto 2 Paolo Cascio con esperienza in A2 a Taranto e Castellana Grotte. In banda il capitano Vecchi, MVP dell’ultima gara e Mandolini. Al centro l’esperienza di Cubito e la freschezza di Focosi. A dirigere le operazioni di seconda linea il libero Romiti.

Una formazione esperta, da affrontare con le pinze, ma la Tinet di questo periodo può riservare anche ottime sorprese. L’appuntamento è per domenica alle 18 al palasport Grottazzolina di via Strada Fonte San Pietro. Ad arbitrare Pescatore e Adamo di Roma. La diretta è come di consueto garantita dal canale Legavolley.tv