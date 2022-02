Prata si rituffa in campionato

In questo convulso febbraio la Tinet Prata non fa quasi neanche in tempo a godersi lo storico accesso alla finale di Coppa Italia che è già ora di rituffarsi in clima campionato. In cinque giorni due belli scogli da affrontare per i ragazzi di Coach Boninfante che in sequenza andranno nella tana di Portomaggiore e poi mercoledì ospiteranno la Sol Lucernari Montecchio Maggiore per il recupero della quarta giornata di ritorno. Due squadre di alta classifica che tallonano da vicino i Passerotti e che è necessario tenersi alle spalle per garantirsi una griglia play off più favorevole.

I ferraresi sono reduci da una rocambolesca sconfitta con Macerata e saranno desiderosi di riscatto. All’andata il match non fu affatto semplice e scontato con la Tinet che si impose in un infuocato tie break. E lo scorso anno il taraflex di Portomaggiore fu palcoscenico di un incredibile e lunghissimo set che terminò sul 46-44 entrando nel libro dei record.

Il sestetto ferrarese Giacomo Leoni al palleggio in diagonale con il danese Dahl. Coppia di grande affidamento in posto 4 con Dordei in coppia con Pinali, entrambi promossi lo scorso anno in A2, rispettivamente con Porto Viro e Motta. Al centro un altro ex rodigino, Aprile, assieme a Ferrari. Il libero è Brunetti.

“Sarà una partita impegnativa – sottolinea il regista della Tinet, Mattia Boninfante – loro usufruiranno del rientro dello schiacciatore Alessandro Dordei che all’andata era assente. Dovremo essere bravi ad adattarci e a prendere le misure non avendoci mai giocato contro. All’andata abbiamo avuto delle difficoltà nel mantenere costante il rendimento, imponendoci nel primo e terzo set e perdendo il secondo e il quarto. Ma è stata una gioia portarcela a casa e speriamo di ripeterci”.

L’appuntamento è per le 18 di domenica. Arbitreranno Maurina Sessolo di Treviso e Antonio Licchelli.