Prata, sul Piave passa lo 'straniero'

Tre punti di importanza capitale quelli colti dalla Tinet sul campo del Volley Team Club San Donà. Una prova non facile con un avversario ed un palazzetto complicato e caldo. I gialloblu vincono con buon piglio tre set, soffrendo solo nel terzo parziale vinto ai vantaggi, ma dimostrando come di consueto di poter trovare energie vincenti, in questo caso gli innesti di Pinarello e Baldazzi che hanno dato nuova linfa nel quarto set. Adesso i Passerotti hanno agganciato Pineto al secondo posto a quota 51 e hanno l’intenzione di concludere la Regular Season di questo Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca con il miglior piazzamento possibile, giocandosi al meglio le proprie carte negli ultimi quattro match ancora da disputare.

La Tinet rientra in campionato dopo i fasti di Coppa e lo fa in un PalaBarbazza ribollente e contro un ottimo Volley Team, condizioni non proprio ideali per un ritorno morbido. La formazione varata da Coach Dante prevede Boninfante in regia, Novello opposto, Porro e Yordanov in posto 4, Katalan e Bortolozzo al centro e Rondoni libero. L’inizio gara non è tecnicamente indimenticabile: gli errori si susseguono in entrambe le metà campo. Parte meglio San Donà che si porta sull’ 8-5. Break importante dei gialloblù che sul turno di battuta di Boninfante mettono la freccia e sorpassano con un parziale di 0-6. Altro allungo di Prata che cavalca le buone giocate di Novello e Bortolozzo: 11-14. Yordanov mette a terra palloni difficili e Boninfante mura Garofalo. San Donà si arena a quota 13 mentre la Tinet grazie anche a due ace consecutivi di Porro raggiunge quota 20. E’ il turno della Tinet che si blocca, a dire il vero grazie a tre errori consecutivi in attacco fino al 19-22. Yordanov mette a terra una diagonale lunga di capitale importanza. Quindi c’è un errore in attacco di Vaskelis, certificato anche dal videocheck. E’ Boninfante a chiudere il set con un ace chirurgico che colpisce l’angolo di zona 1: 19-25.

Eccellente secondo parziale della Tinet che mette in chiaro le proprie intenzioni già dai primissimi scambi, prendendo il largo sul primo turno di servizio di Marco Novello: 2-9. Il Volley Team non ci sta e accorcia fino al 6-10, grazie anche ad alcune belle trame centrali tra Bellucci e Bragatto. Ma i gialloblù riprendono a macinare gioco. Porro pianta una potente diagonale in mezzo al campo e subito dopo un ace al fulmicotone e ci si ritrova sul + 6: 11-17. La Tinet è brava non solo a mantenere, ma anche a dilatare il vantaggio. Una velocissima quick dalla seconda linea di Yordanov fa stropicciare gli occhi al numeroso pubblico pratese accorso in riva al Piave: 15-24. Sul contrattacco successivo c’è un attacco che non passa di Porro, ma subito dopo è Novello a chiudere le ostilità sul 16-25.

Rientra il gioco il Volley Team che si aggiudica il terzo parziale ai vantaggi. Dante Boninfante ha subito le avvisaglie che qualcosa non funzioni nella propria metà campo ed infatti spende il primo time out sul 2-0. La Tinet reagisce e si porta in vantaggio sul 7-10. Nuovo rientro sandonatese. Si va di sali e scendi fino al 14-14. Il Volley Team si porta avanti di due punti con Garofalo sul 20-18, ma poi un attacco di Novello e un muro di Novello sullo stesso schiacciatore veneto fanno tornare il tabellone in parità: 20-20. Un muro sulla pipe di Porro permette ai veneti di andare al set point sul 24-22. Errore di Vaskelis ed ace di Boninfante: 24-24. A Prata non riesce il punto in contrattacco e quindi il parziale si chiude con un ace di Palmisano: 26-24.

Nel quarto set entrano in campo Baldazzi come opposto e Pinarello nel ruolo di libero. Uno dei marchi di fabbrica Tinet, il servizio, da il la alla cavalcata vincente gialloblù: doppio ace di Porro e 7-10. A scavare il solco è un altro fondamentale nel quale i ragazzi di Boninfante sono decisamente a loro agio: il muro. La premiata ditta Katalan-Boninfante rimanda al mittente due attacchi consecutivi di Garofalo. Tofoli sostituisce il suo schiacciatore, ma il subentrante Cherin subisce la stessa sorte: murato in campo il suo primo attacco e il tabellone segna: 13-22. Yordanov mette a terra il set point sul 17-24. Basso annulla la prima possibilità di chiudere il match, ma i sandonatesi nulla possono sulla successiva pipe di Luca Porro: 18-25 e i 150 tifosi pratesi giunti in riva al Piave possono esultare. A volte anche lo straniero passa da queste parti.

VOLLEY TEAM CLUB SAN DONA’ – TINET PRATA 1-3 (18-25, 16-25, 26-24, 18-25)

Volley Team: Cherin 2, Andrei, Tuis, Merlo, Vaskelis 18 , Zonta, Garofalo 11, Basso 7, Bragatto 7, Santi (L), Palmisano 7, Mondin (L), Bellucci 1, Mignano 1, Monari 1. All: Tofoli

TINET: Baldazzi 3, Katalan 8, Dal Col, Pinarello (L), Yordanov 19, Gambella, M. Boninfante 7, Bruno, De Giovanni, Rondoni (L), Bortolozzo 6, Gaiatto, Novello 15, Porro 12 . All: D. Boninfante

Arbitri: Selmi di Modena e Laghi di Ravenna