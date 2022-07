Prata vince il premio per il miglior ufficio stampa

Quando le stagioni nascono bene tutto sembra girare per il meglio. E la stagione 2021-2022 della Tinet Prata è stata trionfale dentro e fuori il taraflex.

Durante la presentazione dei calendari allo Zanhotel di Bologna alla società di Via Volta è stato consegnato uno stendardo da esporre in palazzetto per certificare la vittoria della Coppa Italia oltre al trofeo per la vittoria del campionato di Serie A3 Credem Banca.

Al termine della cerimonia, però, c’è stata una piacevolissima sorpresa. E’ stato infatti consegnato al responsabile dell’Ufficio Comunicazione gialloblù Mauro Rossato il 3° Premio “Roberto Stracca” che gli addetti ai lavori hanno voluto consegnare all’Ufficio Stampa della società del Presidente Vecchies, ritenuto come il più meritevole di elogi tra tutti quelli della Serie A3 Maschile nella scorsa stagione.

“E’ stata una gratificazione immensa – commenta Rossato – e una vera vittoria di squadra. Infatti come i ragazzi hanno vinto il loro campionato anche noi possiamo dire di essere arrivati al top della nostra categoria. Un riconoscimento frutto di un gran lavoro che non sarebbe stato possibile senza l’avvento di un “allenatore” come il nostro Direttore Generale Dario Sanna bravo ad introdurre una nuova mentalità e a spronarci e bacchettarci quotidianamente per raggiungere, insieme, nuovi obiettivi. Oltre a questo il mio team può contare sul “bomber” dei fotografi, Franco Moret, il cui lavoro viene spessissimo ripreso anche dagli altri uffici stampa per l’evidente qualità".

"Francesco Pighin è il vulcanico ed insostituibile speaker che rende bollente il PalaPrata e che si occupa del sito web, ma non solo. Infine una doverosa citazione la meritano i più giovani del nostro gruppo. Alice Bertolo che con passione si occupa di social e in particolare di rendere frizzante il nostro profilo Instagram, Benedetta Sacilotto e Pietro Toffolon che con la loro abilità nel girare e montare i video ci permettono di creare sempre nuovi contenuti. Ultimo, ma non meno importante, lo staff dell’agenzia D&Co che ha dato un’impronta particolare e personale alle nostre grafiche e anche all’interno del nostro PalaPrata".

"Mi permetto – continua Rossato – di ringraziare tutti i dirigenti a partire dal presidente che mi hanno dato fiducia e con i quali abbiamo intrapreso un percorso che dura ormai da quattro stagioni e a tutto lo staff e i ragazzi che sono sempre disponibili anche quando rompo loro le scatole chiedendo, ad esempio, di cucinare i biscotti in diretta! Questo premio ci da ancora maggiori motivazioni ed energie per affrontare assieme l’avventura di questa Serie A2, consapevoli di quello che possiamo mettere in campo, ma anche che da “matricole” dovremo ancora alzare la qualità del nostro lavoro per metterci al passo con chi da anni lavora (benissimo) in questa categoria”.