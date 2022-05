Prata vola in serie A2!

La Tinet Prata vince anche gara due delle finali play-off di serie A3 in casa dell’Abba Pineto e conquista la promozione in A2 al termine di un acceso confronto, terminato 3-1 in favore dei friulani.

La Tinet parte sotto di un set, trova la reazione conquistando secondo e terzo parziale e subisce il ritorno degli abruzzesi nel quarto, ma quando la sfida sembra ormai destinata a decidersi al tie-break, Bruno e compagni rimontano dal 24-22 al 26-24 finale.

Con la promozione in serie A2, la squadra allenata da Dante Boninfante corona una stagione ai limiti della perfezione, che li ha visti alzare la Coppa Italia sul campo tricolore dell’Unipol Arena di Bologna, concludere la regular season al secondo posto del Girone Bianco e ultimare il suo percorso nei play-off con nessuna sconfitta.

Prata è la prima squadra che può festeggiare la promozione.

Abba Pineto – Tinet Prata di Pordenone 1-3 (25-20, 20-25, 20-25, 24-26)

Abba Pineto: Catone 1, Bertoli 3, Persoglia 7, Link 22, Disabato 13, Calonico 5, Pesare (L), Martinelli 4, Giuliani (L), Del Campo 1, Orlando 0. N.E. Fioretti, Marolla, Omaggi. All. Bertoli.

Tinet Prata di Pordenone: Boninfante 3, Porro 20, Bortolozzo 3, Baldazzi 0, Yordanov 0, Katalan 12, Pinarello (L), Novello 12, Rondoni (L), Bruno 10, De Giovanni 0. N.E. Gaiatto, Dal Col, Gambella. All. Boninfante. ARBITRI: Pasin, Mesiano. NOTE – durata set: 30′, 31′, 29′, 34′; tot: 124′.