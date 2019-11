Prata vuole cominciare a correre

La Tinet Gori Wines si è messa in moto dopo la trasferta di Bolzano e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il prossimo obiettivo, contando anche sul calore del PalaPrata, è quello di ottenere i tre punti contro i torinesi del Vivibanca, ancora fermi al palo dopo 3 giornate di campionato. Non una novità per le due squadre visto che C.S. Prata e Parella Torino si sono già affrontate negli anni passati nel campionato di B1 e anche con le compagini giovanili lo scorso anno alle finali nazionali U14.

Coach Simeon schiera una squadra giovane e con discreta fisicità. Al palleggio c’è il classe ’97 Luca Filippi e sulla sua diagonale Fabio Gerbino. Al centro solitamente giostrano Paolo Mazzone, fratello del centrale azzurro e della Leo Shoes Modena, Daniele, e Mellano. In banda pensano a schiacciare e ricevere il toscano Del Campo e Alessandro Galliani, prodotto del vivaio di Segrate. Il libero è Luca Martina. Una squadra affiatata che gioca insieme da parecchi anni, formata quasi interamente da ragazzi prodotti dal settore giovanile dove, peraltro mosse i primi passi anche l’attuale CT azzurro Gianlorenzo “Chicco” Blengini”.

Una gara da non sottovalutare per i Passerotti che ci terranno a cogliere la prima vittoria casalinga dopo il doppio impegno in trasferta. “La partita di domani, come tutte quelle di questo campionato, non sarà ne semplice, ne banale ne scontata", è l’opinione del regista della Tinet Gori Wines Alessio Alberini. "Dovremmo metterci tutta la concentrazione e l’agonismo che in parte abbiamo messo a Bolzano e che ci hanno regalato due punti importanti. Abbiamo avuto una settimana un po’ tribolata a causa di alcuni acciacchi che potrebbero condizionare le scelte del coach. In ogni caso questa non sarà un’attenuante o un alibi perchè abbiamo soluzioni alternative valide. Speriamo di trovare i primi punti in casa e di rendere felice il nostro pubblico. Dal canto nostro noi ce la metteremo tutta”.