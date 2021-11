Prata vuole prevalere nella sfida 'gialloblu'

Se la settimana scorsa la parola d’ordine per la Tinet era “Portare Prata in trasferta”, questa settimana l’intento sarà quello di dare continuità ai risultati e cercare di affiancare un’altra vittoria alle due ottenute consecutivamente contro Fano e Garlasco.

Impresa mica facile per i ragazzi di Coach Boninfante che si troveranno di fronte una Sa.Ma Portomaggiore assolutamente galvanizzata dall’aver regolato con un perentorio 3-0 uno squadrone come Macerata. D’altronde i ferraresi possono contare su due posti 4 come Dordei e Pinali che la scorsa stagione hanno ottenuto una promozione rispettivamente con Porto Viro e Motta e sul braccio pesante del danese Dahl, nono miglior realizzatore tra i bomber della A3, con il prezioso aiuto anche del goriziano Mitja Pahor.

Al centro un altro ex Porto Viro come Samuele Aprile e Ferrari. A dirigere le operazioni in cabina di regia c’è Govoni, mentre a coordinare quelle di seconda linea il libero ex Vero Volley Monza, Davide Brunetti. Gli ospiti tallonano i rinfrancati Passerotti della Tinet ad una sola distanza: 9 punti contro i 10 dei ragazzi del Presidente Vecchies.

Ci si attende quindi una partita altamente equilibrata, così come è nello storico tra le due formazioni che lo scorso anno disputarono il set più lungo del campionato, finito 46-44 per i Passerotti. L’appuntamento è per questa sera alle 20.30 al PalaPrata. Il match verrà arbitrato da Ruggero Lorenzin di Vicenza e da Denis Serafin di Padova.

La diretta streaming verrà garantita come di consueto dal canale Legavolley.tv