Prata vuole vincere la 'Battaglia sul Piave'

In questo periodo parlare di battaglie può suonare doloroso e irrispettoso. Ma per esorcizzarle ci piace raccontare solo quelle sportive. Fatte di sano agonismo, competizione e nelle quali l’unico ad essere maltrattato è il pallone.

Per passare al turno successivo la truppa guidata dal Generale Dante Boninfante dovrà quindi aggiudicarsi la “Battaglia del Piave” che domenica metterà di fronte nuovamente Tinet Prata e Volley Team Club S. Donà. L’impresa, come dimostrato da gara 1, non sarà per niente facile, ma i gialloblù si stanno preparando al meglio per un match che potrebbe spalancare loro l’approdo al turno successivo. L’impegno, però, non permette voli pindarici e il focus dei Passerotti non è concentrato sul futuro che potrebbe essere, quanto, piuttosto sulla stretta attualità. Un’ attualità che prende i nomi di Vaskelis, degli schiacciatori Merlo e Garofalo, dei centrali, Basso e Bragatto e di una coppia palleggiatore/libero formata dagli affidabilissimi Mignano e Santi.

“Portare a casa gara uno – è il commento del libero Tinet Andrea Rondoni, autore di spettacolari interventi difensivi e solidi bagher in fase di ricezione – dopo essere stati sotto di due set è stato importante. Lo sapevamo che sarebbe stato difficile, perchè i play off sono un campionato a parte nel quale si riparte da zero e tutti vogliono arrivare fino in fondo. Stiamo lavorando molto sul nostro gioco – continua Rondoni – dobbiamo archiviare la vittoria di mercoledì e concentrarci sulle gare che verranno. La chiave sarà mantenere con continuità una qualità di gioco elevata, come ci è riuscito in gara 1 dal terzo set in avanti”.

Il capitano Matteo Bortolozzo è in recupero, ma come di consueto lo staff tecnico scioglierà all’ultimo le riserve sulla formazione da schierare.

L’appuntamento è per domenica alle 18 al PalaBarbazza di San Donà. A dirigere la gara saranno chiamati Anthony Giglio di Trento e Ruggero Lorenzin di Vicenza.

Diretta sul canale streaming Legavolley.tv