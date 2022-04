Presentata a San Pietro la Granfondo per Haiti

Sante Chiarcosso e l'Asd Chiarcosso Help Haiti hanno presentato ufficialmente la Corsa per Haiti 2022 e le manifestazioni e gli eventi collaterali che sabato 14 e domenica 15 maggio si svilupperanno, assieme alla Granfondo, tra Cividale del Friuli, le Valli del Torre e del Natisone e tutto il territorio circostante.

La presentazione si è svolta nella Sala Consiliare del Municipio di San Pietro al Natisone, alla presenza del padrone di casa, il Sindaco Mariano Zufferli, tutti gli Amministratori dei Comuni interessati dal passaggio delle Corse per Haiti ed Enzo Cainero, amico di Help Haiti e organizzatore delle tappe friulane del Giro d'Italia, compresa la Marano Lagunare - Castelmonte del prossimo 29 maggio.

Continuità, solidarietà ed efficace coinvolgimento delle Comunità e dei territori che ospitano le manifestazioni sono gli elementi salienti che sono stati evidenziati nel corso della serata a San Pietro al Natisone.

La continuità è enfatizzata dal fatto che quella del 2022 è l'edizione numero 29 di una Corsa che è ormai entrata nel novero delle classiche del ciclismo friulano, un appuntamento irrinunciabile per centinaia di atleti, provenienti da tutta Italia e da tutta la zona dell'Alpe Adria. Sin dall'inizio degli anni Novanta, gli amici di Help Haiti hanno dimostrato di apprezzare l'impegno, la serietà organizzativa e la straordinaria bellezza dei percorsi allestiti dal sodalizio guidato da Sante Chiarcosso.

La solidarietà, di concerto con la Pane Condiviso Odv della presidentessa Ivana Mary Agosto, è il tratto distintivo di tutti gli eventi griffati Help Haiti. A Pasqua 2022, finalmente un gruppo di Bambine di Strada ha potuto entrare nella nuova struttura che è stata costruita sull'Isola caraibica per ospitare proprio tutte quelle persone che vivono una situazione di costante pericolo ad Haiti. L'entusiasmo e la soddisfazione per il primo traguardo raggiunto è la migliore benzina per carburare nuovi obiettivi da raggiungere, attraverso l'impegno nella raccolta di risorse e strumenti attuata con gli eventi sportivi organizzati.

Il coinvolgimento delle Comunità e dei Cittadini dei territori interessati dal passaggio delle Corse per Haiti è reso possibile attraverso l'efficace lavoro di raccordo e di informazione che i Sindaci e gli Amministratori locali hanno svolto e continuano a portare avanti. La Corsa per Haiti e gli eventi collaterali alla Granfondo del 15 maggio sono occasioni importanti per promuovere la friulanità e la bellezza dei territori coinvolti nella Corsa, per valorizzare la friulanità e le eccellenze culturali, eno-gastronomiche e paesaggistiche del Friuli, un modo simpatico e frizzante di consolidare il senso di Comunità e una splendida fotografia di quello che la Regione può dimostrare di essere in un grande evento sportivo.

Il 15 maggio, con partenza e arrivo a Cividale del Friuli, il percorso della Granfondo per Haiti da 154 chilometri prevederà il ritorno nel territorio di Lusevera e la salita a Monteaperta, scendendo lungo la strada del Cornappo, su una discesa più dolce, eppure tecnica rispetto a quella delle edizioni precedenti. Nel percorso della Mediofondo da 106 chilometri, invece, si tornerà alla Madonnina del Domm, rievocando il percorso che già una quindicina di anni fa caratterizzò la Corsa per Haiti, seppur su strade diverse, in territorio del Comune di Faedis. Dopo aver valicato il GPM a bivio Porzus, subito sopra la località di Subit, la carovana resterà in altura, sfiorando la Bocchetta di Sant’Antonio, prima di risalire alla Madonnina del Domm e scendere a valle, in picchiata verso Torreano, lungo la strada di Masarolis. Anche quest’ultimo tratto, a Masarolis, rappresenta un ritorno alle Corse per Haiti di un tempo, in omaggio a una tradizione che si rinnova, rimanendo fedele a se stessa e al territorio friulano.

Il 15 maggio le strade saranno ovviamente chiuse al traffico per il passaggio della Corsa per Haiti e, come già negli anni scorsi, gli abitanti dei paesi e delle località interessate dalla manifestazione saranno coinvolti in quella che si propone di essere una autentica festa dello sport e del territorio, da Cividale alle Valli del Torre e del Natisone. Proprio la gestione logistica di strade ed incroci è stato uno degli argomenti trattati con maggiore attenzione nel corso della presentazione a San Pietro al Natisone.

Alla serata hanno partecipato anche gli organizzatori degli eventi collaterali alla Corsa per Haiti.

Andrea Cecchini, presidente della Libertas Ceresetto, ha illustrato i dettagli della corsa per Giovanissimi che si svilupperà sabato 14 maggio tra via Perusini e il comprensorio attorno al palasport di Cividale del Friuli.

Andrea Dell'Oste ha dato tutte le informazioni in merito ai quattro percorsi gravel, una delle grandi novità dell'edizione 2022 della Corsa per Haiti, su percorsi che si sviluppano soprattutto su strade ghiaiose e sterrati: un percorso lungo e uno corto in programma sabato 14 maggio e uno lungo e uno corto per domenica 15 . Per questi eventi, l'Istituto Paolino d'Aquileia ha garantito la disponibilità della propria palestra per il pernottamento degli iscritti che vorranno correre sia il 14, sia il 15 maggio. Proprio in merito alle corse gravel, il patron Enzo Cainero ha ventilato la possibilità che nel 2024 il Firuli e, magari, i percorsi per Haiti possano ospitare addirittura una competizione iridata.

Danilo D'Odorico ha spiegato i percorsi della Cicloturistica per Haiti, che si correrà il 15 maggio.

Tutti i percorsi, le altimetrie, le tracce gpx e le informazioni sulle iscrizioni alla Corsa per Haiti 2022 e agli eventi collaterali sono disponibili sul sito web www.helphaiti.it.