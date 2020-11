Presentata la 13esima edizione di Magraid

Si è tenuta questa mattina, in modalità telematica, la conferenza stampa di presentazione della 13esima edizione di Magraid - Correndo per la vita nella steppa. Dopo un primo rinvio a causa della diffusione del virus Covid19 – la data iniziale prevista per la manifestazione era infatti il 19-21 giugno – la gara è stata spostata al 29 novembre.

Tra molte difficoltà e incertezze, c'è stata la conferma che la manifestazione si terrà anche se unicamente per la distanza dei 30 chilometri. Cancellate le distanze non competitive dei 6 e 12 chilometri. Come previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, sono infatti consentiti gli spostamenti per partecipare a manifestazioni sportive riconosciute di importanza nazionale dal Coni e Magraid rientra tra queste. Infatti Magraid ha ospitato, negli anni, atleti di rilievo internazionale, ricevendo una copertura mediatica su scala nazionale e non solo.

Diversi i partecipanti alla conferenza stampa tra cui, Michela Spigolon dell’Associazione Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo, sponsor di Magraid, Gilberto Zorat di Xtrim People, Serena Raffin per Euro Sporting di Cordenons, campo base della gara e, in rappresentanza delle autorità, l’assessore del Comune di Cordenons Giuseppe Netto che ha riconosciuto l’importanza, specie in questo momento di estrema difficoltà, di Magraid come emblema di resilienza dello sport e come manifestazione che da anni contribuisce a far conoscere il territorio e le unicità paesaggistiche e naturalistiche dei Magredi anche al di fuori dei confini regionali.

L’appuntamento è quindi per domenica 29 novembre, con partenza dall’impianto Euro Sporting di Cordenons, per una giornata di sport e condivisione ma sempre con il massimo rispetto delle regole previste dai protocolli di sicurezza.