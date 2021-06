Presentato il 32° Meeting Internazionale Sport Solidarietà

La Nuova Atletica dal Friuli è lieta di presentare la 32esima edizione del Meeting internazionale di atletica leggera “Sport Solidarietà”, uno dei massimi eventi sportivi di livello internazionale ufficialmente inserito nel calendario del circuito europeo della IAAF che si svolgono in Friuli Venezia Giulia.

Lo spettacolo della grande atletica andrà in scena, il 3 luglio, allo stadio Teghil di Lignano dove sono attesi numerosi campioni, futuri protagonisti delle Olimpiadi di Tokyo. Spazio anche per i migliori atleti regionali, le giovani promesse, i master e, come accade fin dalla prima edizione, – 21 luglio 1990 – verranno inserite nel programma gare riservate ad atleti con disabilità, formula coniata dalla Nuova Atletica dal Friuli che oggi viene proposta in diverse rassegne a livello internazionale.

GRANDI STELLE. Vere e proprie icone dell’atletica mondiale hanno partecipato al Meeting Sport Solidarietà, il cui valore è certificato dalla collocazione tra i primi quattro eventi italiani di livello internazionale inseriti nel circuito IAFF - EAA, che vede come capofila il Golden Gala di Roma.

Negli anni sono scesi in pista velocisti del calibro di Evelyn Ashford, Calvin Smith, Michael Johnson, con il record in terra friulana a 20”16 sui 200m, Maurice Greene e Asafa Powell, a cui si affiancano Andrey Abduvaliyev (martello), Noureddine Morceli (mezzofondo), Ivan Pedroso (lungo) e Mark Mckoy (110H). Fra gli italiani nomi prestigiosi come Panetta, Evangelisti, Dorio, May, Di Napoli, D’Urso, Ottoz, Tilli, Brunet, Toso, Talotti, Martinez e Giordano Bruno, mentre fra gli atleti con disabilità si ricorda Oscar Pistorius, Stefano Lippi, Martina Caironi, Giusy Versace e Andrea Lanfri.

Nelle edizioni più recenti non sono mancati campioni mondiali ed olimpici come Jeremy Wariner, la primatista del mondo dell'asta Yelena Isinbayeva, le frecce giamaicane Shelly-Ann Fraser ed Elaine Thompson. Tra gli statunitensi Mike Rodgers, Walter Dix, Justin Gatlin, Carmelita Jeter, Marshevet Myeres ed Allyson Felix, protagonisti nel 2011 sulla pista dello stadio Teghil di una spettacolare 4x100 siglando la miglior prestazione mondiale della stagione al maschile 37"90 e la seconda a livello femminile.

L'alto livello raggiunto dall'evento è ulteriormente testimoniato dal fatto che nel corso degli anni sono stati oltre duecento i vincitori di medaglie olimpiche e mondiali che, nell'ambito di Sport Solidarietà, hanno calcato le piste e le pedane dello Stadio Friuli di Udine fino all'edizione 1993 per proseguire per un altro quarto di secolo, che scocca proprio quest'anno, allo stadio Teghil di Lignano.

CAST INTERNAZIONALE. Uno spettacolo di alto spessore, in linea con le precedenti edizioni dell'evento, questo è quanto da trentadue edizioni mette sul piatto la Nuova Atletica dal Friuli ASD grazie ad uno sforzo condiviso con i numerosi attori coinvolti.

Un ringraziamento anche agli atleti e ai loro manager che, in virtù delle valenze sociali e solidali riconosciute all'evento, partecipano al Meeting Sport Solidarietà a costi ben inferiori rispetto alle quotazioni solitamente riconosciute a sportivi che calcano le scene mondiali.

A oggi, ma le iscrizioni sono ancora aperte, sono già pervenute richieste di partecipazione da atleti provenienti da oltre 23 Paesi di tutto il mondo, in rappresentanza dei cinque continenti a dimostrazione di come l'atletica sia lo sport per eccellenza nel rappresentare l'universalità.

Saranno presenti negli alberghi lignanesi complessivamente circa 150 atleti nazionali e internazionali a cui si aggiungono una cinquantina di atleti regionali e naturalmente la delegazione giamaicana di Top mondiali, composta da una trentina di persone, che la Nuova Atletica dal Friuli da quindici anni porta in stage di estivo nella cittadina balneare per oltre due mesi.

L'ATTUALE START LIST DEI MIGLIORI. Per la 32^ edizione del Meeting Sport Solidarietà sono attesi in pista numerosi atleti di livello internazionale già affermati e giovani talenti che già fanno e faranno parlare di sé a livello mondiale, magari proprio alle Olimpiadi di Tokyo.

CONCORSI. Disco con una sfida avvincente tra dei mostri sacri come Perez Yaime, cubana classe 1991, (PB 69,39m), oro mondiale a Doha 2019, e le brasiliane De Morais Andressa (PB 65,34m) e Martinez Fernanda (PB 64.66).

Nel salto triplo, portacolori azzurro e ormai pedina importante della nazionale, Ottavia Cestonaro. L’atleta vicentina allenata dal padre, ritorna al Teghil dopo la bellissima prestazione registrata nel 2020 per confrontarsi con la scuola delle cubane Perez Leyanis (PB 14,48m) e Davisleydi Velazco, bronzo mondiale under 20, pronte ad attaccare il primato del meeting stabilito dall’italo cubana Magdelin Martinez (14,26m).

Salto in lungo con l’azzurro Filippo Randazzo (PB 8,12m), oro ai Campionati Europei a squadre, stimolato dal russo Chermoshanskiy Artyom (PB 7,80m) e il giamaicano-lignanese campione del mondo Gayle Tajay (PB 8,69).

Salto in alto maschile con fuoriclasse da 2,36m e 2,28m marchiati da Nabokau Dzmitry, il bielorusso detentore del record nazionale, e l’americano Culver Trey che, sulla pedana recentemente rinnovata del Teghil, sono chiamati a volare. In chiave azzurra Marco Fassinotti (PB 2,33m) onorerà al meglio la pedana inaugurata nel 2020. Il Kenia presenterà Sawe Mattwes e Cuba Zayas Luis Enrique da 2.33.

SPRINT. 100m maschili con parecchi accreditati di crono sotto i 10" con gli statunitensi Mike Rodgers (9"85), argento mondiale della 4x100 a Londra 2017 e Mario Burke (9"98), bronzo ai Mondiali under 20; sul rettilineo anche il Sud Africano classe 1999 Dlodlo Thando, oro 4x100 World Relays. Al femminile spicca il nome della campionessa nazionale australiana Basic Hana, a Lignano per testarsi prima dei Giochi Olimpici. Grande sfida con un’altra sub-11’’ classe 1993, l’americana Bryant Dezerea, bronzo mondiale nella 4x100, e la portoghese Gandulla Arials (PB 11.22).

Viene chiamato “il giro della morte” e per le donne rappresenta la vera fatica. Attese conferme di nomi importanti ma, sui 400m è già atteso il confronto tra due giovani atlete come l’americana Whitney Kaylin, con un freschissimo 50.29, e la giamaicana Williams Stacey-Ann da 50.34 alla ricerca di un crono sub 50’’.

OSTACOLI. 110 ostacoli sarà una sfida USA-Giamaica-Sud Africa con i loro migliori rappresentanti. Freddie Crittenden (13.17), Broadbell Rasheed (13.10) e il pluri campione nazionale sudafricano Alkana Antonio (13.11). La vittoria sarà questione di centesimi. Super italia con Koua Franck classe 2001 dopo il crono di 13.88.

Al femminile ai blocchi 6 atlete sub-12’’90. Riflettori puntati sull’americana classe 1995 da 12’’61 Talijah Brooks e sull’esperta canadese, classe 1987, George Phylicia capace di fermare il cronometro ai 12’’65. Al Teghil anche la promessa bielorussa Parakhoncka Svetlana dichiarata in grande condizione.

400 ostacoli presentano tutti atleti sub 50’’: dall’americano Kendziera David, classe 1994, PB 48.42, e l’inglese Okoro Efekemo da 49.68. L’europa si difende con il pluricampione nazionale ungherese Koroknai Matè da 49.70 del 2021. Non sarà una lotta a due ma, una lotta all'ultimo ostacolo per aggiudicarsi l’8°Trofeo Ottavio Missoni.

MEZZOFONDO. Gli 800 maschili avranno lo specialista bronzo indoor della distanza Sowinski Ermin (1’44”58) contro il portoricano Vazquez Wesley da 1’43’’83. Scintille anche dal bosniaco Mujezinovic Abedin e dall’irlandese Purcell Harry entrambi da 1’46.

1500m scintillante al femminile per la rinascita dell’azzurra Federica Del Buono, fresca del 4’08’’ corso al Golden Gala di Firenze. Atleta vicentina, bronzo europeo indoor della distanza, dopo una serie di infortuni sta rientrando alla grande. Al Teghil anche le australiane Batt-Doyle Isobel, Davies Rose e Thomas Carley per lanciare la gara a 4’05.

Al maschile prospettive sub 3’35’’ con l’australiano Hunter ed il neozelandese Carson, sei volte campione nazionale. Non da meno sarà il danese Lindgreen, campione nazionale indoor che dichiara una grande condizione; in pista anche l’irlandese Fay Brian e ancora Australia con Buckingham Ben e McNeil David.

ATLETI REGIONALI E GIOVANI PROMESSE. Il Meeting costituisce da sempre l'occasione per promuovere e valorizzare il movimento dell'atletica regionale offrendo agli atleti made in Friuli Venezia Giulia l'opportunità di trovare grandi stimoli e di ritoccare i primati personali e regionali, cosa che accade sistematicamente in ogni edizione.

Nel corso dell'anteprima, a partire dalle ore 17.00, ampio spazio alle rappresentanze regionali: 250 gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior-Promesse, Senior/Master.

Alcune gare vedranno in pista anche atleti di società extra regionali alla ricerca di un contesto sfidante.

I PARALIMPICI IN PISTA A LIGNANO. Come accade fin dalla prima edizione, in programma gare riservate ad atleti con disabilità. Assenti giustificati gli atleti FISPES impegnati nella rassegna tricolore; sui 50m gli atleti Special Olympics con i rappresentanti della Comunità del Melograno (Pradamano) e Oltre Lo Sport (Udine) che, nelle precedenti edizioni, si sono cimentati al fianco dei campioni giamaicani del calibro di Shelly-Ann Fraser ed Elaine Thompson.

Utilizzando lo sport come veicolo privilegiato, in grado di abbattere le differenze, la Nuova Atletica dal Friuli da sempre è impegnata a sensibilizzare la comunità ai temi della disabilità e nel promuovere concretamente l'integrazione e l'inclusione sociale.

8° TROFEO OTTAVIO MISSONI. Nel centenario dalla nascita, Sport Solidarietà ricorda Ottavio Missoni, grande stilista e campione sportivo. Al fine di omaggiare il grande rappresentante della categoria, Confartigianato Servizi FVG mette in palio l’8° Trofeo Ottavio Missoni destinato al vincitore dei 400mt ostacoli, specialità in cui Missoni fu 6° alle Olimpiadi di Londra 1948.

PREMIO ALLA CARRIERA. A 40 anni dalla storica impresa del 2,30m stabilito in pedana il 13 giugno 1981 a Udine, Sport Solidarietà omaggia Massimo Di Giorgio con il premio alla carriera con un pezzo unico di Adidas Super Star firmate dalla sartoria udinese Filip Julien. Per 5 volte Di Giorgio ha ritoccato il primato italiano portando a casa 7 titoli nazionali, un oro ai Giochi del Mediterraneo e un bronzo Europeo.

IN RICORDO DI ALESSANDRO TALOTTI. Sulla pedana in cui tante volte è volato, la Nuova Atletica dal Friuli ricorderà un grande amico e campione come Alessandro Talotti. Sport Solidarietà conferma la sua vocazione solidale: le offerte raccolte all’ingresso, che come tradizione è gratuito, saranno devolute alla giovane famiglia dell’atleta friulano recentemente scomparso.

TEAM TOP MONDIALE. Per la quindicesima stagione consecutiva, il team giamaicano ha fatto di Lignano il quartiere generale presso il quale curare la preparazione in vista dei più prestigiosi eventi internazionali dell'atletica.

Una conferma importante per l'intero Friuli Venezia Giulia che, a partire dal 2006, grazie ai rapporti instaurati dalla Nuova Atletica dal Friuli in occasione del Meeting Sport Solidarietà, alle qualità attrattive della cittadina balneare, alla bontà degli impianti sportivi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e alla speciale ospitalità offerta dall'Hotel Fra i Pini, è diventato un punto di riferimento per gli atleti caraibici.

La presenza del gruppo, guidato da Elaine Thompson, Schericka Jackson, Tajay Gayle, si inserisce all'interno del progetto "Team Top Mondiale: Promozione Territorio ed Eventi" promosso dalla Nuova Atletica dal Friuli in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro.

Nel corso del soggiorno, che si protrae per oltre due mesi tra fine giugno e settembre, gli atleti si renderanno disponibili per alcuni appuntamenti mirati al fine di promuovere i valori sportivi e socio-solidali. Anche quest'anno, nell'ambito del progetto “Allo Stadio con i Campioni”, gli atleti caraibici incontreranno i giovani lignanesi e gli ospiti dei centri estivi con i quali si cimenteranno in dimostrazioni sportive miste sulla pista del Teghil. Ospiti molto graditi i protagonisti del Track&Field Summer Camp promosso dalla Gazzetta dello Sport che, in virtù della qualità delle strutture e del richiamo a livello internazionale garantito dal team giallo-verde-oro, ha prescelto la cittadina balneare friulana come sede per offrire ai ragazzi l'opportunità di trovare nuovi stimoli confrontandosi con le stelle dell'atletica.

Grazie all'immagine di queste stelle planetarie dell'atletica, si rinnoverà la promuovere a livello nazionale ed internazionale dell'immagine di Lignano e della Regione Friuli Venezia Giulia anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

CONVEGNO. Il 3 luglio, dalle 14 alle 16, presso Bella Italia Village, docenti ed esperti si confronteranno nell’ambito del convegno “Analisi della prestazione sportiva e nuovi metodi di allenamento nell’atletica leggera” promosso l’Università degli Studi di Udine in collaborazione con la Nuova Atletica dal Friuli ASD. L’appuntamento va ad arricchire il programma del 32° Meeting Sport Solidarietà e conferma la vocazione sportiva della Città di Lignano Sabbiadoro.

LA VALENZA TURISTICA. L'evento assicura ogni anno un significativo indotto non solo nel periodo di svolgimento del Meeting, quando atleti e staff tecnico, provenienti da un trentina di Paesi di tutto il mondo, soggiornano a Lignano, ma durante tutti i mesi estivi. Infatti, grazie ai contatti stabiliti con i dirigenti della Naf, a partire dal 2006, ogni stagione estiva decine di atleti internazionali scelgono la località balneare friulana come sede per lo svolgimento degli stage preparatori agli appuntamenti internazionali, con una presenza complessiva giornaliera di oltre 2000 unità.

Inoltre, in occasione dei grandi eventi dell'atletica, dove gli atleti del Meeting Sport Solidarietà sono saliti sul podio vincendo titoli e medaglie, Lignano è stata ripetutamente menzionata dai cronisti e dagli atleti stessi.

IL MEETING E I MASS MEDIA. Da sempre il Meeting di Lignano è inserito nel palinsesto di Rai Sport, presente con la sua troupe al Teghil per trasmettere l'evento con la cronaca di Franco Bragagna; la manifestazione verrà trasmessa in diretta streaming su Atletica TV. L'evento, presente con un sito web dedicato e anche su Instagram e Facebook, registra ogni anno l'attenzione dei mass media che dedicano al Meeting Sport Solidarietà servizi su carta stampata, tv e radio a livello regionale, nazionale ed internazionale, come testimoniano le cospicue rassegne stampa delle passate edizioni.

IL PUBBLICO. Sport Solidarietà riapre le porte del Teghil al pubblico. L’accesso sarà regolamentato secondo la normativa vigente fino ad un massimo di 1000 persone e a seguito della compilazione dell’autocertificazione reperibile sul sito www.meetinglignano.com.

UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA. La realizzazione del 32° Meeting internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà – 8° Trofeo Ottavio Missoni è stata possibile grazie ad un lavoro congiunto da parte di tutti coloro che hanno saputo valorizzare e riconoscerne la qualità ed i contenuti.

La Nuova Atletica dal Friuli ringrazia: la famiglia Missoni, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Lignano Sabbiadoro, Università degli Studi di Udine, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Fondazione Friuli e il Comitato Sport Cultura Solidarietà; gli atleti targati Nike; Confartigianato Servizi FVG, Confindustria Udine, Crédit Agricole Friuladria, Moroso, SSM; IAAF, FIDAL, CONI, AICS, CIP, Special Olympics Italia e Comunità del Melograno; Acqua Dolomia, Arkimede Consulting, Artco, Bella Italia EFA Village, Birra42195, Consorzio Lignano Holiday, Compex Italia, Cormedica Farmaderbe, LNGiglio, Hotel Smeraldo, Immobiliare Friulana Nord, IOPGroup, Radio Punto Zero, Radio Spazio 103, Sartoria Filip Julien, Servizi per il Terzo Settore; i tanti collaboratori, circa un centinaio di persone, giudici di gara, il team della Fidal Servizi e molti giovani e giovanissimi atleti/e delle associazioni Fidal della Regione.