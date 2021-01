Prima giornata dei Campionati Italiani di biathlon aria compressa

Si sono aperti nel segno dello Sci Club Entracque-Alpi Marittime e dell'Asd Anterselva i Campionati Italiani di Biathlon ad aria compressa in corso di svolgimento sulle nevi della Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri.

Le gare sprint che hanno caratterizzato la prima giornata del weekend carnico, hanno incoronato infatti, lo sci club delle Alpi Occidentali che ha raccolto due vittorie e tre podi, e la società altoatesina che ha ottenuto due successi ed un terzo posto.

Nella categoria Allievi (Under 15) vittoria per l'altoatesino Hannes Bacher (ASD Anterselva) autore di 4 errori al poligono (0+4) che ha preceduto di 43" Edoardo Forneris (Sci Club Entracque-Alpi Marittime) (0+4) ed il valdostano Manuel Contoz (Amis De Verrayes (0+3) di 44". In casa Friuli Venezia Giulia è arrivato un sesto posto con Marco Da Pozzo (SS Fornese) (0+2) migliore del Comitato FISI FVG, mentre il sappadino Marco Iorio (Camosci) si è piazzato in ottava posizione (2+1). Il migliore degli atleti di casa è risultato Simone Puntel (ASD Monte Coglians) che si è classificato in quarantatreesima posizione.

Sempre nella categoria Under 15 ma femminile, doppietta dello Sci Club Entracque-Alpi Marittime, con in prima posizione Carlotta Gautero (2+0) davanti alla compagna di squadra Matilde Giordano (0+1) staccata di 52" dalla vetta. Ottima terza piazza per la sappadina Desiree Ribbi (Camosci), migliore del Comitato Fisi FVG, che è stata autrice di 3 errori al poligono (2+1) chiudendo con un distacco di 1'07" dalla vincitrice. Maya Pividori invece ha chiuso in dodicesima posizione risultando la migliore biathleta iscritta dalla locale ASD Monte Coglians.

Passando alla categoria Ragazzi (Under 13), tripletta altoatesina nella sprint maschile, col successo di Julian Huber (ASD Anterselva), davanti ad Andreas Braunhofer (ASV Ridanna) e Jan Steinkasserer (ASD Anterselva). Migliore dei friulani Filippo Tach (Camosci) quindicesimo.

In ambito femminile vittoria di Giada Ravera (Sci Club Entracque-Alpi Marittime) davanti ad Elsa Canins (Alta Badia) e a Luna Forneris (Sci Club Entraque-Alpi Marittime). La fornese Chiara Polo è risultata la migliore dl Comitato FISI FVG chiudendo in nona posizione.

Un appuntamento importante per il centro carnico, organizzato come di consueto dal locale Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci Cai Trieste Asd e con il prezioso contributo di PromoTurismoFVG, che va a confermare l'elevata preparazione dei due Sci Club nel riuscire ad organizzare competizioni di alto livello nonostante il periodo poco favorevole.

Il weekend di gare dei Campionati Italiani si aprirà domani alle 10 con la partenza delle gare sprint maschili e femminili valide per la categoria Allievi, poi alle 13.00 sarà il turno della categoria Ragazzi che affronteranno lo stesso format di gara.

I risultati delle gare odierne fungeranno da start list delle prove ad inseguimento di domani, dove verranno assegnati gli ultimi 4 titoli di questo lungo ed appassionante weekend di Campionati Italiani.