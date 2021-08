Prima giornata di pre-campionato per la Women Apu

È cominciata con i test antropometrici del mattino la pre-season della Women Apu targata Delser, preludio al primo allenamento, da poco concluso, andato in scena al Palasport Benedetti di Via Marangoni. In regia coach Massimo Riga, sul set le attrici di un’avventura iniziata col piede giusto: negativi infatti i tamponi eseguiti ieri grazie al supporto del Medico Sociale Arianna Beltrame.

Un buona la prima che ha permesso all’intero roster bianconero (con le sole eccezioni di Anna Turel, reduce dagli impegni al Mondiale U19, e Laura Medeot, infortunata) di scendere quest’oggi in campo per la sessione serale in programma. La squadra, nel corso della stessa, è stata divisa in due gruppi così da poter occupare palestra e parquet fra pesi ed esercitazioni tecniche a canestro.

Volti sereni hanno eclissato la fatica delle sgambate iniziali, delle attività che, da qui in poi, accompagneranno da Pozzo e compagne fino all’esordio in campionato del 9 ottobre. Prevista per domani una sessione mattutina, bissata e raddoppiata al pomeriggio nel giorno seguente.

Il calendario delle bianconere proseguirà quindi su tale falsariga sino al traguardo del 6 settembre, giorno in cui la truppa friulana si trasferirà a Tarvisio per vivere, in linea con la programmazione del team maschile, un mini-ritiro sino all’8 settembre (seguono aggiornamenti).