Prima vittoria per la Ueb Gesteco Cividale

Storica prima partita della Ueb Gesteco Cividale al PalaVega di Trivignano (Venezia) per l’esordio in Supercoppa Centenario, e prima affermazione per i ragazzi di coach Pillastrini. Contro una formazione rodata e di categoria, la Gesteco ha sofferto a tratti portando a casa la vittoria per 77-83 in virtù di un roster più ungo e completo.

Dopo un inizio di studio, è la Gesteco a prendere il sopravvento (4-0), prima di subire il ritorno dei locali, che si esibiscono bene da tre punti con Rinaldi e Maurino Pinton (6-9 al 5’). Coach Pilla sollecita i suoi durante un timeout, ed a fine primo tempo Cividale sale 22-18 in particolare quando entra Leonardo Battistini. Gara in equilibrio nel secondo quarto, terminato con un parziale di 20-20, con qualche troppa seconda occasione concessa in particolare a Marco Lazzaro, che chiuderà con 22 tiri liberi guadagnati (ne realizzerà 14) e sfrutta alcune amnesie dei blu del Presidente Micalich sotto le plance.

Nel secondo tempo, in concomitanza con due falli tecnici sanciti a Mauro Pinton e a coach Volpato (secondo per lui, con conseguente espulsione e squadra affidata ad Antonio Peruzzo) e due triple di Chiera, per un parziale di 8-1, Cividale si porta sul 49-41 e pare dare la spallata decisiva alla gara. Caparbia la reazione di Mestre, che con un controbreak di 22-10 si porta sul +4 (59-63). Le triple di Rota e Chiera rimettono la gara punto a punto, fino a quando la Gesteco piazza l’allungo decisivo a 3’ dal gong finale della gara. Tutto questo con due giocatori, Battistini e capitan Fattori, usciti per raggiunto limite di falli.

Il tabellone dice 80-70 all’ultimo minuto di gara; coach Peruzzo chiama due time-out per disegnare attacchi decisivi, ma la gara è segnata anche per la stanchezza delle squadre, con Lazzaro che abbandona il campo per un colpo alla spalla.

Il +6 finale per Cividale (83-77) racconta una gara piacevole, godibile e corretta, nonostante i cinque falli tecnici (anche Pillastrini e Battistini ne guadagnano uno a testa). Mestre squadra ostica; Gesteco Cividale squadra in via di sviluppo: la Supercoppa non è il campionato, ma la vittoria, nella gara d’esordio assoluto della squadra, ha un sapore particolare.

La Gesteco manda a referto tutti gli effettivi schierati (solo Monticelli e Micalich non entrano in campo); menzione di merito per i 19 punti di un deciso Battistini, i 18 di Chiera, i 12 di Rota e Daniel Ohenhen (doppia doppia per lui). Appuntamento adesso per l’esordio casalingo contro Monfalcone, vittoriosa sabato sera contro la Rucker SanVe.

VEGA MESTRE - UEB GESTECO CIVIDALE 77-83

Vega Mestre: Dal Pos 3, Spatti 6, Maran 2, Segato, Lazzaro 24, Pinton 13, Rinaldi 22, Salvato 1, Fazioli 6, Rampado NE, Volpato NE, Povelato NE. Allenatore Volpato. Rimbalzi 38 (15 off, 23 dif) – usciti per 5 falli: Maran.

UEB Gesteco Cividale: Agostini 2, Ohenhen 12 (10 rimbalzi), Miani 7, Chiera 18, Cassese 2, Rota 12, Battistini 19, Vigori 2, Fattori 4, Truccolo 5, Monticelli NE, Micalich NE. Allenatore Pillastrini. Rimbalzi 50 (9 off, 41 dif) – usciti per 5 falli: Fattori, Battistini.

Spettatori: 100

Arbitri: Gallo – Mammoli